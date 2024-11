Imparare a programmare è fondamentale, anche nell'era dell'IA: parola di Google

Yossi Matias, capo della ricerca di Google, afferma che imparare a programmare rimane una competenza preziosa, anche nell'era dell'intelligenza artificiale. Matias paragona il coding alla matematica, sottolineando - in maniera condivisibile, crediamo - che l'apprendimento delle discipline di base è importante oggi come lo era in passato. Nonostante l'IA stia automatizzando alcune attività di programmazione, Matias ritiene che la conoscenza del coding sia ancora fondamentale per comprendere la tecnologia e costruire nuove opportunità.

La diffusione dell'IA ha avuto un impatto significativo sulla programmazione, automatizzando molte attività di base e ripetitive: del resto anche la stessa Google ha ammesso che oltre un quarto del codice generato presso i laboratori di Mountain View è prodotto dall'intelligenza artificiale, e successivamente revisionato e approvato da ingegneri umani. In generale l'uso dell'IA ha ridotto il tempo necessario per scrivere codice, permettendo agli sviluppatori di concentrarsi su compiti più complessi e creativi, migliorando così l'efficienza complessiva del processo di sviluppo. Si tratta però di una situazione che ha presentato nuove sfide e complessità: l'automazione delle attività di base ha reso più difficile per i professionisti alle prime armi acquisire esperienza pratica.

Il capo della ricerca di Google sottolinea che l'IA non è limitata ai chatbot e avrà un impatto profondo su molteplici settori, come la biologia, la chimica e la medicina. L'IA è vista sia come uno strumento che come una scienza in evoluzione. Ad esempio, Google ha già integrato l'AI in strumenti per la previsione delle inondazioni e la classificazione delle immagini nel settore sanitario, con potenziali benefici significativi per la società. L'I potrebbe anche trasformare l'approccio all'insegnamento, formazione ed educazione, con la possibilità di sviluppare strumenti più efficaci ed interattivi.

Secondo Matias, come dicevamo, la capacità di programmare è paragonabile alla matematica di base: anche se i computer possono eseguire calcoli complessi, le persone devono comunque capire i concetti fondamentali dietro tali processi. Con l'espansione dell'IA in vari campi, conoscere le basi della programmazione diventa essenziale per comprendere e sfruttare al meglio le tecnologie emergenti. E sebbene l'IA possa automatizzare alcune parti del lavoro di programmazione, gli ingegneri e i programmatori svolgono ancora un ruolo cruciale nel processo di revisione e validazione del codice generato dall'IA.