Il telescopio spaziale James Webb utilizza un SSD da 68 GB di capacità

Catturare immagini e dati è il compito del telescopio spaziale James Webb che, nella giornata di ieri, ha inaugurato la prima parte della sua vita operativa (della durata stimata di circa cinque anni, estendibili almeno a dieci) con il rilascio di molte immagini, comprese anche alcune non annunciate durante la conferenza, con diversi obiettivi che hanno fatto fare "WOW!" a scienziati, appassionati e più in generale anche a chi solitamente non si interessa di questi argomenti.

Le capacità di JWST hanno già sorpreso anche chi a questo progetto ci ha lavorato (alcuni dalla metà degli anni '90) mostrando prestazioni superiori alle aspettative. Tutto questo però si traduce in una quantità di dati da rispedire verso la Terra che dovranno poi essere analizzati ed elaborati per arrivare al risultato finale. A bordo del telescopio spaziale è presente a questo scopo un'unità di storage allo stato solido da 68 GB di capacità che deve resistere all'ostile ambiente spaziale.

Il telescopio spaziale James Webb e il suo SSD da 68 GB

Avendo una serie di strumenti ad alta complessità e risoluzione i dati catturati ogni giorno possono arrivare a 57 GB che dovranno poi essere spediti, attraverso il Deep Space Network, ai centri di elaborazione. A titolo di confronto, Hubble riesce a catturare circa 2 GB di dati. Per consentire di non riempire la memoria interna è possibile effettuare due connessioni al giorno sfruttando una connessione da 28 Mbit/s sulla frequenza di 25,9 GHz (si tratta della prima missione di questo tipo a impiegare la banda-Ka). Le prestazioni consentono di inviare sei immagini da 2048 x 2048 pixel full ogni 10,7". Esiste poi la possibilità di utilizzare una connessione in download da 40 kb/s (2,27 GHz, banda-S) per i dati ingegneristici, meno "pesanti" dei dati scientifici.

Il telescopio spaziale James Webb sfrutta quello che viene chiamato Solid State Recorder (assimilabile agli SSD) con una capacità di 68 GB e realizzato da SEAKR Engineering, con 3 GB riservati alla parte ingegneristica. Questa società è specializzata nella realizzazione di componenti dedicati all'aeronautica e alle missioni spaziali che resistono a condizioni estreme (in particolare quando si tratta di radiazioni). In particolare l'unità SSR si trova nello spacecraft bus, ossia l'unità che contiene una parte dell'elettronica, ma non gli strumenti scientifici, che è posizionato sotto alla schermatura solare.

Questa unità ovviamente è pensata per lavorare 24/7 ed è in grado di salvare i dati da spedire verso la Terra durante una finestra di quattro ore ogni 12 ore (per questo serve una connessione veloce, vista la mole di dati). C'è poi da considerare che, pur essendo un'unità pensata per lo Spazio, al termine della vita operativa la capacità si ridurrà di alcuni GB a causa di settori danneggiati arrivando potenzialmente intorno ai 60 GB.

Per evitare problemi di "memoria occupata", un software chiamato APT (o Astronomer's Proposal Tool) consente di calcolare in anticipo quanto spazio sarà occupato sull'SSR di JWST e avvisare l'utente se dovessero essere presenti degli errori, come nello schema visibile qui sopra. Ora non rimane che vedere quali bellissime immagini riuscirà a restituirci questo nuovo strumento scientifico.

