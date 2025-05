Il satellite militare russo Kosmos-2588 potrebbe osservare da vicino il satellite spia statunitense USA 338

Nelle scorse settimane avevamo riportato le manovre orbitali del satellite spia statunitense USA 324 che si sarebbe avvicinato a due satelliti militari segreti cinesi chiamati TJS-16 e TJS-17. Queste operazioni stanno diventando sempre più frequenti mostrando l'importanza strategica dello Spazio grazie anche al crescente numero di lanci dedicati alla sicurezza delle varie nazioni. Una delle ultime novità riguarda però il lancio del satellite militare russo Kosmos-2588 che potrebbe avere come bersaglio proprio un satellite spia statunitense chiamato USA 338.

Come sappiamo il satellite militare russo Kosmos-2588 è stato lanciato alle 10:38 di ieri (ora italiana) dal cosmodromo di Plesetsk con un razzo spaziale Soyuz-2.1b e sfruttando uno stadio superiore Fregat. Essendo un satellite per il Ministero della Difesa russo non sono note caratteristiche e altre informazioni aggiuntive, ma è stato notato come questo satellite si troverebbe sullo stesso piano orbitale del satellite spia USA 338.

Difficilmente in questi casi si tratta di una coincidenza e le due unità potrebbero arrivare a una distanza minima di circa 100 km l'uno dall'altro (pochi considerando le potenzialità presunte dei satelliti di questo tipo) con il satellite militare russo che avrebbe una quota leggermente più alta della controparte statunitense.

Il satellite russo Kosmos-2588 osserverà il satellite spia USA 338?

Attualmente il satellite Kosmos-2588 avrebbe un'orbita di 464 x 481 km con inclinazione di 73° e potrebbe "intercettare" in futuro il satellite spia USA 338. Una delle possibilità è che USA 338, conosciuto anche come Crystal 19 e facente parte della missione NROL 91, essendo un satellite Block 5 della serie KH-11 potrebbe integrare le ultime tecnologie utilizzate dal Dipartimento della Difesa statunitense per il monitoraggio delle attività nemiche.

In particolare la serie KH-11 Block 5 (realizzata da Lockheed Martin) potrebbe adottare soluzioni per renderlo meno rilevabile dai radar e dalle strutture di osservazione ottica e per questo un'analisi ravvicinata da parte della controparte russa potrebbe essere importante. Essendo programmi segreti le informazioni sono scarse e incomplete.

Le orbite dei due satelliti a confronto (fonte)

Il satellite spia USA 338 dovrebbe avere una struttura simile al telescopio spaziale Hubble con uno specchio primario da 2,4 metri e in grado di avere una risoluzione massima teorica di 15 cm (che sarebbe però ridotta a causa dell'atmosfera). Inoltre non si limiterebbe a osservare la superficie terrestre nel visibile o nell'infrarosso ma avrebbe anche strumentazioni secondarie.

Questo genere di operazioni diventerà sempre più frequente in futuro grazie al dispiegamento di diverse unità sia da parte statunitense, che russa ma anche cinese e di altre nazioni. Attualmente non sono stati segnalati veri e propri incidenti ma i vari dipartimenti della difesa starebbero progettando anche sistemi d'attacco sfruttando esplosioni che emettono impulsi EMP per mettere fuori uso più satelliti contemporaneamente (generando però anche altri problemi secondari).