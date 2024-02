Il satellite cinese Queqiao-2 è quasi pronto al lancio: servirà per le future missioni lunari

La Cina si sta preparando al lancio della missione spaziale Chang'e-6. Sarà la prima missione mai tentata a riportare della regolite dal lato nascosto della Luna. Questo integrerà i dati ottenuti dagli orbiter e dalla missione Chang'e-4 che è attualmente attiva sempre sul lato nascosto del satellite con un lander e un rover. Chang'e-6 dovrebbe essere lanciata entro la metà di quest'anno ma prima ci sarà il lancio del satellite Queqiao-2.

Questo satellite orbiterà intorno alla Luna per fornire una comunicazione migliore per tutte le future missioni lunari (Chang'e-6, Chang'e-7, Chang'e-8 ma per l'International Lunar Research Station, ILRS), soprattutto per quelle sul lato nascosto della Luna che non possono comunicare direttamente con la Terra. Si tratta quindi di un orbiter strategico e molto importante per la Cina e per l'esplorazione lunare.

Attualmente non si ha una data precisa del lancio del satellite Queqiao-2 ma negli scorsi giorni è stato consegnato allo spazioporto di Wenchang per essere installato su un razzo spaziale Lunga Marcia 8. La massa del satellite è pari a 1,2 tonnellate e sfrutterà un'antenna parabolica da 4,2 metri per la trasmissione dei segnali verso altre navicelle/lander/rover mentre da 0,6 metri per le trasmissioni verso la Terra. A bordo ci saranno anche tre strumenti scientifici per studiare la Luna e l'ambiente lunare. La vita operativa utile dovrebbe essere di almeno 8 anni.

Insieme a questo satellite saranno lanciati anche i satelliti sperimentali Tiandu-1 (con massa di 61 kg) e Tiandu-2 (con massa di 15 kg) che sono stati realizzati per provare nuove tecnologie di trasmissione in orbita lunare oltre che per i dati di posizionamento sul suolo della Luna. La comunicazione per e dal nostro satellite sarà sempre più importante con l'inizio della nuova era delle esplorazioni umane dove le informazioni dovranno viaggiare il più velocemente possibile per assistere gli astronauti sulla superficie o in orbita lunare. Nel caso di Queqiao-2 la massima velocità di trasmissione sarà pari a 500 Mbps verso la Terra sfruttando la banda Ka (fino a 6 Mbps via banda S).