Il rover NASA Curiosity, su Marte, visto dallo Spazio grazie alla sonda MRO

Ultimamente l'attenzione si è concentrata sul successo cinese per l'atterraggio di Zhurong su Marte e sui "primi passi" sulla superficie. Non bisogna però scordarsi degli altri due rover (statunitensi) presenti sul Pianeta Rosso. Ci riferiamo a NASA Curiosity e NASA Perseverance che stanno continuando a funzionare e produrre dati per gli scienziati di tutto il Mondo.

Click sull'immagine per ingrandire

Perseverance, essendo l'ultimo arrivato e il più tecnologico, ha fatto e farà parlare molto di sé per i prossimi sol, ma il più "vecchio" Curiosity rimane uno strumento scientifico assolutamente valido. Quest'ultimo si trova nella zona del Mont Mercou, dove sta svolgendo diverse operazioni, catturando nuove immagini e fare nuove scoperte.

NASA Curiosity nella foto del Mars Reconnaissance Orbiter

Grazie al Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), sonda dell'agenzia spaziale statunitense che permette di ottenere immagini di Marte sin dal 2006, è stato possibile catturare una fotografia di NASA Curiosity datata 28 Aprile 2021. Questo ha consentito anche di mostrare le zone limitrofe con un punto di vista diverso rispetto a quello del rover.

Il merito va al team che esamina gli scatti della fotocamera HiRISE, permettendo di aiutare gli scienziati a valutare le caratteristiche del terreno. Per esempio le fotografie catturate consentono di valutare "dall'alto" la struttura del terreno per programmare i movimenti successivi. Questa idea può essere sfruttata sia per i rover ma anche per il piccolo drone Ingenuity.

La fotocamera HiRISE ha una dimensione di 1,6 x 0,9 metri e ha un peso complessivo di 65 kg. In una singola acquisizione può catturare 28 Gb di dati (in appena 6 secondi), partendo da lunghezze d'onda di 400 nm fino al vicino infrarosso (1000 nm). Da 300 km riesce a catturare immagini con risoluzione di 30 cm/pixel su una superficie di 6 x 60 km.

La fotografia riprende la zona del Mont Mercou dove si trova attualmente NASA Curiosity, dopo il suo atterraggio nel cratere Gale e delle fasi iniziali dell'esplorazione. Il rover marziano ha attualmente percorso 25 km dal 2012, ma del resto non si tratta di una gara di velocità o di percorrenza assoluta.

Il rover ha dimensioni di 3 x 2,7 metri ed è alto 2,2 metri. Pur essendo grande come una piccola automobile non è comunque semplice da vedere quando la fotografia viene catturata dallo Spazio da 269 km di quota, come nel caso di MRO. L'immagine ha infatti una risoluzione di 26 cm/pixel e permette di scorgere appena il rover.

Attualmente Curiosity sta eseguendo una serie di analisi su delle rocce emerse alte circa 6 metri per cercare di conoscere meglio la zona coinvolta nella campagna scientifica. Sono state effettuate alcune perforazioni grazie al braccio robotico per capire come varia la composizione dal basso verso l'alto.