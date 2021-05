NASA Ingenuity si prepara al sesto volo su Marte, sarà la prossima settimana

Dopo una breve interruzione dovuta all'atterraggio su Marte di Zhurong, si torna a parlare del drone-elicottero NASA Ingenuity che si sta apprestando a continuare la sua missione sul Pianeta Rosso. Questo sarà il primo volo della nuova fase della missione che da "sperimentale" passa a "dimostrativa/operativa".

Gli scienziati e gli ingegneri del JPL non si aspettavano risultati così positivi dal piccolo dispositivo ma, grazie alla sua costruzione e ai risultati dei precedenti cinque voli, è stato possibile prolungare la missione di altri 30 sol (rispetto ai 30 sol inizialmente previsti).

Il sesto volo su Marte di NASA Ingenuity

Secondo quanto riportato dal JPL, il sesto volo di NASA Ingenuity prevederà una scaletta delle operazioni diversa rispetto al passato. Per esempio il rover NASA Perseverance non registrerà le immagini del drone mentre è in volo. Inoltre il piccolo elicottero cambierà ancora una volta il campo volo e quindi non sarà una missione di "andata-ritorno" ma di sola andata verso una nuova zona.

Questo cambiamento è dovuto al fatto che il team che segue il rover è diverso da quello che gestisce l'elicottero. La missione principale rimane quella di Perseverance e quindi la massima priorità è data alle sue operazioni. Nonostante tutto il rover continuerà a servire per trasmettere i dati a Terra (attraverso gli orbiter) da parte del drone.

NASA Ingenuity in questo test toccherà ancora una volta la quota di 10 metri per poi dirigersi verso sud-ovest per 150 metri. Raggiunta quella distanza verranno scattate una serie di immagini a colori mentre si sposterà in direzione sud di altri 15-20 metri. La velocità di punta dovrebbe toccare i 4 m/s (14,4 km/h).

Verranno catturate immagini stereo della superficie sabbiosa e delle rocce che vi affiorano. Questo genere di prove servirà per le future missioni così da capire se questi dati potranno essere utilizzabili per esplorare la superficie in maniera efficiente ed efficace. Finita l'acquisizione di dati il drone volerà di altri 50 metri a nord-est.

Percorso quell'ultimo tratto, NASA Ingenuity atterrerà nel "Campo C" con un tempo di volo complessivo di 140". Come fatto notare dagli ingegneri, si tratterà del primo atterraggio dove la zona non è stata prima ispezionata con fotografie del drone. Per ridurre comunque i rischi di atterrare in una zona pericolosa, ci si è affidati alle immagini della fotocamera HiRISE di MSO.