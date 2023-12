Il razzo spaziale SpaceX Falcon 9 ''da record'' è andato distrutto a causa del maltempo

Il 23 dicembre è stato lanciato ed è atterrato (per il recupero) correttamente il primo stadio di un razzo spaziale SpaceX Falcon 9 con codice B1058. Si tratta di un vettore particolare perché è il primo della flotta ad aver raggiunto i 19 lanci e 19 recuperi tra tutti quelli lanciati dalla società statunitense, avvicinandosi così al "limite" (teorico) di 20 che il numero indicano dallo stesso Musk per questa tipologia di vettori. Questo primo stadio ha portato in orbita due astronauti durante la missione Demo-2 nel 2020 e oltre 860 satelliti (per una massa totale di oltre 260 tonnellate) in appena 3,5 anni, compresa l'ultima missione Starlink 6-32.

Tutto sembrava essere andato per il meglio quando SpaceX ha aggiunto una nota nelle scorse ore, su X, indicando come "questa mattina presto, durante il trasporto di ritorno al porto, il booster si è ribaltato sulla droneship a causa del forte vento e delle onde. I booster Falcon più recenti hanno gambe di atterraggio migliorate con la capacità di autolivellarsi e mitigare questo tipo di problema".

SpaceX Falcon 9: distrutto il primo stadio lanciato 19 volte

Per evitare che i booster recuperati sulle droneship potessero ribaltarsi a causa delle condizioni avverse (entro certi limiti) è previsto il sistema di fissaggio mobile chiamato Octagrabber che si posiziona nella parte inferiore del Falcon 9 bloccando i supporti di atterraggio e rendendo più stabile. Questa volta però Octagrabber potrebbe aver fissato male il primo stadio non riuscendo a prevenire il cedimento di uno dei quattro supporti. Bisogna inoltre considerare che, per quanto in foto possano sembrare "piccoli", i booster di questo tipo sono alti oltre 41 metri.

Fotografie di Julia Bergeron per NSF

Come spiegato successivamente da Kiko Dontchev (VP dei lanci in SpaceX) "i ribaltamenti dei booster si verificano quando si ottengono determinate condizioni di atterraggio che portano a un carico irregolare sulle gambe. Il vento forte o lo stato del mare fanno sì che il booster traballi e scivoli, il che può portare a un carico sulle gambe ancora peggiore. In questo stato, assicurarsi con l'OG [ndr. Octagrabber] è estremamente impegnativo e spesso riesce solo parzialmente".

Fotografie di Julia Bergeron per NSF

Dontchev continua indicando come, a causa della sua età, B1058 non era ancora attrezzato con supporti autolivellanti e vento e onde hanno giocato un ruolo importante quando la droneship Just Read The Instructions (JRTI) si trovava a meno di 160 km dal porto di destinazione. Le prime immagini catturate dal drone al rientro in porto della droneship mostrano come di questo Falcon 9 sia rimasta la sezione inferiore con i 9 propulsori Merlin 1D, i supporti di atterraggio e il serbatoio del cherosene (RP-1).

La struttura è ovviamente compromessa e questo primo stadio non verrà riparato. Jon Edwards (VP dei lanci Falcon) ha dichiarato che i motori potrebbero essere recuperati per poter essere riutilizzati su nuove unità (o come sostituzione di componenti di altri razzi). Anche altre parti potrebbero essere riutilizzate dopo aver superato delle ispezioni per garantire la capacità di supportare altri lanci. Edwards ha concluso dicendo che "c'è ancora un bel po' di valore in questo booster. Non lo lasceremo andare sprecato".