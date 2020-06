Il razzo SpaceX Falcon 9 della missione NASA Demo-2 è arrivato in porto

Della missione NASA Demo-2 abbiamo scritto pi volte nel corso degli ultimi giorni. La data originaria avrebbe dovuto essere il 27 Maggio, ma per via delle condizioni meteo avverse, la data definitiva stata quella del 30 Maggio. Si tratta di un avvenimento importante sotto diversi punti di vista considerando che era la prima prova con equipaggio della capsula Crew Dragon di SpaceX (ribattezzata Endeavour dagli astronauti), ma non solo.

Questo lancio ha segnato anche il ritorno allo Spazio di astronauti statunitensi da suolo statunitense permettendo cos l'indipendenza dai lanci russi con le Soyuz. Inoltre stato possibile recuperare il primo stadio del razzo SpaceX Falcon 9 (atterrato circa 9 minuti dopo nell'Oceano Atlantico sulla drone-ship OCISLY).

Proprio il primo stadio del razzo arrivato in queste ore in porto proprio a bordo di Of Course I Still Love You. Su Twitter sono presenti sia le immagini che un video dove possibile rendersi ancora conto dell'impresa (non ovviamente la prima volta che succede) e notare il sistema di bloccaggio del razzo Octagrabber che si nota alla base del razzo in bianco. La stessa SpaceX ha postato un'immagine del Falcon 9 mentre sta atterrando e in futuro potrebbe essere reso disponibile l'intero video dell'atterraggio.

Ricordiamo che durante il rientro, come gi accaduto in passato, il segnale video in streaming era "saltato". Questo un problema noto e non risolvibile semplicemente. La motivazione data dalle interferenze generate dalle vibrazioni e dalla vicinanza del razzo durante il rientro alle antenne per la trasmissione satellitare di OCISLY. Una copia del video dovrebbe comunque essere conservata a bordo della drone-ship e potrebbe essere disponibile in futuro.