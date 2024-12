Il razzo spaziale Blue Origin New Glenn ha eseguito uno static fire, lancio previsto per il 6 gennaio 2025

Nella nottata appena trascorsa il razzo spaziale Blue Origin New Glenn ha acceso per la prima volta i suoi 7 motori BE-4 del primo stadio eseguendo uno static fire. Il lancio è previsto per il 6 gennaio 2025.

Potrebbe essere un inizio anno decisamente caldo considerando il lancio entro la prima metà del prossimo mese di SpaceX Starship (IFT-7), previsto per l'11 gennaio 2025 e il primo volo del razzo spaziale parzialmente riutilizzabile Blue Origin New Glenn. La società di Jeff Bezos potrebbe, per la prima volta, eseguire un lancio orbitale dopo alcuni anni di ritardo dalla concorrenza ma permettendo comunque di ritagliarsi il proprio spazio nel settore dei lanci commerciali.

Next stop launch pic.twitter.com/GQFz4XxEt5 — Jeff Bezos (@JeffBezos) December 28, 2024

Negli scorsi giorni la società statunitense ha effettuato diversi test di carico e scarico dei propellenti criogenici (compreso il Wet Dress Rehearsal), metano e ossigeno liquidi per il primo stadio e idrogeno e ossigeno liquidi per il secondo stadio. Nelle scorse ore poi è stato eseguito correttamente il primo static fire di Blue Origin New Glenn con l'accensione dei 7 motori BE-4 (utilizzati anche sul razzo spaziale ULA Vulcan Centaur) che si trovano alla base del primo stadio. Una tappa fondamentale verso il lancio.

Primo static fire per Blue Origin New Glenn

Jarrett Jones (SVP per New Glenn) ha dichiarato "si tratta di una pietra miliare monumentale e di uno scorcio di ciò che ci aspetta dietro l'angolo per il primo lancio di New Glenn. Il successo di oggi dimostra che il nostro rigoroso approccio ai test, combinato con i nostri incredibili strumenti e la nostra progettazione ingegneristica, sta funzionando come previsto".

Sempre nelle scorse ore l'FAA ha rilasciato la licenza di volo per il lancio dal Launch Complex 36 a Cape Canaveral (Florida) previsto per il 6 gennaio 2025 o, come data di backup, per il 7 gennaio 2025. Il test di accensione dei motori ha avuto una durata di 24" con 13" che hanno previsto l'accensione alla massima potenza dei propulsori. In passato anche i 2 motori BE-3U erano stati accesi per uno static fire prima dell'assemblaggio completo del razzo (derivati dai BE-3PM di New Shepard).

Blue Origin New Glenn, per la missione NG-1, lancerà Blue Ring Pathfinder, un OTV per missioni commerciali o per agenzie governative al posto della missione ESCAPADE diretta verso Marte (che è stata posticipata di alcuni mesi). Attualmente il carico utile non è stato ancora integrato sulla sommità del secondo stadio e anche i fairing erano dei prototipi che non saranno utilizzati per il lancio vero e proprio.

Il nuovo razzo spaziale Blue Origin New Glenn è alto oltre 98 metri e utilizza fairing da 7 metri in grado di accogliere carichi utili particolarmente voluminosi adattandosi a diversi profili missione. Il primo stadio è pensato per essere utilizzato per un minimo di 25 lanci ed è previsto l'atterraggio sulla droneship Jacklyn. Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno per vedere se Blue Origin riuscirà finalmente a far debuttare questo, atteso, vettore spaziale.