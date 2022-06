Il drone NASA Ingenuity ha completato anche il 29° volo su Marte

Continuano gli spostamenti del drone NASA Ingenuity su Marte nonostante i problemi legati all'inverno. Come scritto in precedenza il calo della temperatura e l'aumento della presenza di polvere nell'aria del Pianeta Rosso rappresentano dei limiti per il drone. L'utilizzo di componentistica COTS (non pensata espressamente per l'ambiente spaziale) potrebbe aver inciso ma bisogna contenere il costo di un prototipo che non era chiaro se avrebbe funzionato.

In un post scritto nella prima metà del mese era emerso che uno dei componenti non funzionasse più correttamente ma questo, pur rappresentando un limite, non ha comunque fermato la possibilità di volare ancora almeno per un'ultima volta. E questo è quello che è successo negli ultimi giorni quando il Mars Helicopter ha portato a termine il 29° volo superando di gran lunga la prospettiva iniziale di soli cinque voli.

NASA Ingenuity ha completato anche il 29° volo

Secondo quanto riportato dal JPL il drone marziano ha completato il 29° volo durante il sol 465 (con il 28° volo che era avvenuto durante il sol 423, intorno al 29 aprile). La distanza percorsa è stata pari a 179 metri con una quota massima di 10 metri e una velocità massima rispetto al suolo di 5,5 m/s. Il tempo di volo è stato di 66,6" permettendo di spostarsi dal campo volo T al campo volo U.

Le statistiche complessive di tutti i 29 voli riportano una distanza percorsa pari a 7088 metri con una massima altitudine fissata a 12 metri. La velocità massima rispetto al suolo è stata di 5,5 m/s mentre il tempo di volo è pari a 55,4 minuti. Si tratta di prestazioni decisamente buone che apriranno la strada ai futuri progetti di droni per missioni spaziali (come Dragonfly per Titano).

Lo scopo in questo caso non era "battere qualche record" di distanza percorsa o di permanenza in volo quanto piuttosto permettere a NASA Ingenuity di avvicinarsi a NASA Perseverance per permettere una migliore comunicazione. Ricordiamo infatti che il drone ha bisogno del rover per comunicare con gli orbiter e quindi con la Terra (e viceversa) attraverso il Deep Space Network. Una lontananza eccessiva potrebbe compromettere le capacità di comunicazione rallentando la missione di Perseverance (che rimane quella principale).

Attualmente sia il flight log che il database delle immagini RAW sono stati aggiornati con gli ultimi dati (e cinque immagini della Navcam). Nel momento in cui scriviamo non è invece stato aggiornato il file JSON. Questo contiene le indicazioni più precise dei movimenti del drone sulla superficie di Marte. In questo momento l'elicottero si dovrebbe trovare quasi all'imboccatura di un percorso nella zona del delta del fiume che riempiva il cratere Jezero diversi milioni di anni fa. Non sappiamo se NASA Ingenuity resisterà all'inverno marziano o se questo sarà il suo ultimo volo. Sicuramente il tentativo di provare a volare su un altro pianeta ha avuto più che successo.

