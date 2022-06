L'inclinometro di NASA Ingenuity non funziona, si proverà comunque il 29° volo su Marte

Il drone NASA Ingenuity sta affrontando uno dei periodi più complicati da quando si trova su Marte. Con l'arrivo dell'inverno marziano l'elicottero ha visto una diminuzione sensibile della luce che arriva ai pannelli solari a causa della quantità di polvere sospesa nell'atmosfera. Questo comporta una serie di problemi aggiuntivi come le batterie che si scaricano e l'orologio interno che si azzera frequentemente.

Ricordiamo che il Mars Helicopter (come chiamato dal JPL) è un progetto sperimentale. Si tratta del primo drone a volare su un altro pianeta affrontando moltissime incognite e sfide. Ora sappiamo che volare su Marte è possibile e che i risultati dell'elicottero della missione Mars 2020 sono andati ben oltre le aspettative iniziali arrivando fino a 28 voli conclusi (e puntando al 29°). Anche per questo la missione è stata prolungata almeno fino a settembre 2022, se l'elettronica riuscirà a resistere all'inverno marziano.

NASA Ingenuity e il problema all'inclinometro

Nell'ultimo post pubblicato sul sito ufficiale della missione si può leggere come gli ingegneri hanno rilevato che l'inclinometro del drone marziano non funziona più. Una delle possibili cause è la ridotta energia a disposizione utilizzabile per il sistema di riscaldamento interno che, non funzionando, fa toccare all'elettronica temperature di -80°C durante la notte.

C'è anche da considerare che, per ridurre i costi, i componenti impiegati sono gli stessi utilizzati in prodotti comuni: basti pensare al processore Qualcomm o alla fotocamera con sensore Sony. Questi componenti non sono pensati per resistere a condizioni estreme come quelle su Marte e la capacità di durare per oltre un anno è sicuramente apprezzabile.

Nelle operazioni pre-volo, per cercare di portare a termine il 29° volo, è stato rilevato che l'inclinometro non funziona. Questo non significa necessariamente che NASA Ingenuity non volerà più, ma che le operazioni saranno più complesse e rischiose.

Come spiegato, per orientarsi il drone utilizza un'unità di misura inerziale che rileva accelerazioni e velocità angolari in tre direzioni, un telemetro laser che misura la distanza dal suolo (con sensibilità buona fino ad almeno 12 metri) e una telecamera di navigazione in bianco e nero (conosciuta come Navcam) che scatta delle fotografie del terreno sottostante.

I dati raccolti vengono poi elaborati attraverso algoritmi che, nelle fasi pre-volo, stimano il rollio e beccheggio attesi. L'inclinometro misura la gravità prima che le pale inizino a girare e ci sia il decollo effettivo. Avendo a disposizione i dati dell'inclinometro è quindi possibile definire l'orientamento. Come precisato, questo sensore non è utilizzato durante il volo vero e proprio.

Gli ingegneri hanno elaborato una nuova strategia che prevede l'impiego degli accelerometri integrati nell'unità di misura inerziale anche se questi non sono pensati propriamente per questo scopo (e più in generale per il volo statico). Questo ridurrà l'accuratezza delle misure ma gli ingegneri ritengono che si potrà comunque procedere al volo.

Prima di procedere verrà però eseguito un aggiornamento software che consentirà di evitare che pacchetti di dati vengano inviati all'inclinometro (non funzionante) e vengano invece inseriti dati per l'unità di misura inerziale. Una volta eseguite le operazioni e alcuni test preliminare si potrà procedere al 29° volo di NASA Ingenuity. Questo gli permetterà di spostarsi più vicino a Perseverance così da non perdere la possibilità di collegamento.

