Il boss NVIDIA non si trattiene: 'Programmare un'IA è come programmare una persona'

Il CEO di NVIDIA ha illustrato alla London Tech Week come l'AI stia rivoluzionando l'approccio alla programmazione, rendendo il linguaggio naturale il nuovo codice universale per interagire con i computer e democratizzando l'accesso alla tecnologia. Una frase, nello specifico, ha catturato la nostra attenzione

La programmazione tradizionale potrebbe essere destinata a diventare un ricordo del passato. Jensen Huang, amministratore delegato di NVIDIA, ha delineato durante la London Tech Week una visione radicale del futuro dell'informatica, dove l'interazione con le macchine avverrà attraverso il linguaggio naturale piuttosto che attraverso complessi codici di programmazione. Cambierà, insomma, il rapporto tra esseri umani e computer, e ogni persona potrebbe diventare un programmatore.

L'approccio descritto dal leader di NVIDIA elimina le barriere tecniche che tradizionalmente hanno separato gli utenti "comuni" dai programmatori professionisti. Secondo Huang, programmare un'intelligenza artificiale richiede semplicemente di "chiedere gentilmente", utilizzando lo stesso tipo di comunicazione che si adopererebbe con una persona. L'esempio fornito durante l'evento londinese illustra perfettamente il concetto: per ottenere una poesia in stile shakespeariano, basta descrivere il compito desiderato in linguaggio naturale, specificando il contesto e le aspettative. L'intelligenza artificiale risponde non solo generando il contenuto richiesto, ma anche accettando feedback e migliorando iterativamente il risultato.

Con l'IA tutti possono essere programmatori: a dirlo il CEO di NVIDIA

La trasformazione descritta da Huang rappresenta un cambiamento paradigmatico nell'accessibilità della tecnologia. Mentre fino ad oggi per programmare è necessaria la conoscenza di linguaggi specifici come C++ o Python, l'emergere dell'intelligenza artificiale conversazionale ha introdotto quello che il CEO definisce "il nuovo linguaggio di programmazione": l'umano. Se alla prima categoria appartengono in proporzione poche persone, praticamente tutti sanno comunicare in linguaggio naturale.

Nel discorso, risulta emblematica una frase pronunciata da Huang durante l'evento:

"La cosa che è davvero, davvero sorprendente è che il modo in cui si programma un'intelligenza artificiale è come il modo in cui si programma una persona".

Il concetto di "grande equalizzatore" utilizzato da Huang sottolinea come l'intelligenza artificiale stia livellando il campo da gioco nel settore tecnologico. La capacità di generare programmi, creare immagini, scrivere testi o eseguire analisi complesse diventa accessibile a chiunque sappia formulare una richiesta chiara. La visione di Huang si può estendere anche in settori come l'agricoltura, la biologia e l'istruzione. L'obiettivo dichiarato è creare una tecnologia informatica che non richieda più competenze di programmazione tradizionali, trasformando ogni individuo in un creatore di soluzioni digitali.