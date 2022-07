Google ha licenziato il ricercatore che riteneva senziente l'intelligenza artificiale LaMDA

Verso la metà di giugno vi abbiamo raccontato la storia di Blake Lemoine, ingegnere in forza a Google, nell'ambito dei progetti di sviluppo responsabile delle intelligenze artificiali. Lemoine era stato messo in congedo forzato retribuito dopo che aveva dichiarato pubblicamente e in più occasioni che secondo lui la IA LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) era diventata senziente.

Ora questa storia è andata oltre, e purtroppo per Lemoine si è conclusa con il suo licenziamento. Il fatto non è ancora di pubblico dominio, ma lo ha raccontato lo stesso ex-dipendente in un podcast, e Google lo ha confermato al magazine Engadget.

"Credo legittimamente che LaMDA sia una persona", aveva dichiarato, dopo aver sostenuto centinaia di conversazioni con la IA, che in alcuni casi gli aveva risposto in modi che avevano generato in lui dei dubbi. Tuttavia Google è stata assolutamente inflessibile da questo punto di vista, ed ha sempre dichiarato che quanto sostenuto da Lemoine non fosse assolutamente vero. Anche altri specialisti di IA hanno commentato l'accaduto, convinti che l'ingegnere si sia solo fatto condizionare mentalmente, dimenticandosi che lo scopo di LaMDA è proprio cercare di imitare al meglio le conversazioni umane.

Per spiegare l'accaduto Google ha anche rilasciato una dichiarazione ufficiale:

"LaMDA ha superato 11 recensioni distinte e abbiamo pubblicato un documento di ricerca all'inizio di quest'anno descrivendo in dettaglio il lavoro che va verso il suo sviluppo responsabile. Se un dipendente condivide delle preoccupazioni sul nostro lavoro, come ha fatto Blake, le esaminiamo ampiamente. Abbiamo riscontrato che le affermazioni di Blake, secondo cui LaMDA è senziente, sono del tutto infondate e abbiamo lavorato per chiarirlo con lui per molti mesi. Queste discussioni facevano parte della cultura aperta che ci aiuta a innovare in modo responsabile. Quindi, è deplorevole che, nonostante il lungo impegno su questo argomento, Blake abbia comunque scelto di violare in modo persistente chiare politiche sull'occupazione e sulla sicurezza dei dati che includono la necessità di salvaguardare le informazioni sui prodotti. Continueremo il nostro attento sviluppo di modelli linguistici e auguriamo il meglio a Blake".