Frammenti di un razzo SpaceX sono caduti al suolo in Australia, nessun ferito

Negli scorsi giorni si è scritto diffusamente del rientro del primo stadio di un razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B Y3 che aveva lanciato in orbita il modulo-laboratorio Wentian. Come sappiamo, il vettore si è disintegrato nei cieli sopra la Malesia e le Filippine non facendo feriti né danni (almeno fino a ora non se ne segnalano). Curiosamente, pochi giorni prima, è stata diffusa la notizia del rientro di parte di un razzo spaziale Falcon 9 di una vecchia missione SpaceX.

Anche in questo caso non ci sono feriti segnalati né danni particolari a cose. A differenza però del razzo spaziale cinese, questa volta si è certi che i detriti spaziali siano arrivati fino al suolo, in Australia, e non siano caduti nell'oceano (considerando che sono stati ritrovati da alcuni abitanti in zona). Questo è quello che è emerso.

I detriti di un razzo spaziale SpaceX cadono in Australia

Come raccontato dall'astronomo australiano Brad Tucker alla ABC News, i detriti spaziali sarebbero arrivati al suolo all'interno di un pascolo per pecore. L'esplosione che li avrebbe generati risalirebbe in realtà al 9 luglio quando i cittadini tra Albury e Canberra (più in generale nella zona dei Monti Nevosi del Nuovo Galles del Sud) avrebbero sentito un'esplosione proveniente dal cielo.

Nell'immagine, evidenziato, il trunk non pressurizzato

Ancora adesso non c'è una conferma definitiva ma si pensa che sia l'esplosione che i detriti spaziali siano collegati alla missione Crew-1 di SpaceX (la prima con equipaggio dopo Demo-2). Questa missione è stata lanciata a metà novembre 2020 e ha segnato l'inizio ufficiale delle spedizioni verso la ISS utilizzando le capsule Crew Dragon.

In particolare a rientrare sarebbe stato il trunk. Si tratta di un componente non pressurizzato che si trova tra la parte superiore del Falcon 9 e la capsula Crew Dragon. A differenza del primo stadio e della capsula stessa, questo componente non può essere riutilizzato e viene sganciato poco prima del rientro della capsula, in questo caso intorno al 2 maggio 2021. Considerando l'orbita, si prevede che questo componente rientri (in maniera non controllata) entro pochi anni.

Tucker ha raccolto le testimonianze di alcuni residenti della zona, come Mick Miners. Quest'ultimo ha un grande appezzamento di terreno a Numbla Vale (tra Melbourne e Sidney) lontano da grandi città. In una zona remota l'allevatore ha trovato un oggetto realizzato in materiale composito alto circa 3 metri e conficcato nel terreno. Anche un suo vicino, Jock Wallace, ha trovato altri frammenti sul suo terreno. Miners ha contattato l'ente di sicurezza per il volo australiano che gli ha risposto di scrivere alla NASA per segnalare l'evento (risposta che ha lasciato piuttosto interdetto l'allevatore).

Non si tratta della prima volta per SpaceX. Ad aprile 2021 il secondo stadio di un Falcon 9 era rientrato nell'atmosfera. Alcuni detriti che erano arrivati fino al suolo cadendo nella zona di Grant County (nello stato di Washington). Anche in questo caso non ci furono feriti o danni. Ricordiamo che i componenti che arrivano al suolo rimangono di proprietà della società/agenzia che li ha lanciati, mentre il cittadino può richiedere un indennizzo per i danni subiti. In generale inoltre potrebbero essere presenti componenti altamente tossici (come l'idrazina) e quindi è il caso di evitare il contatto. Tra una decina di anni aumenteranno i razzi spaziali completamente riutilizzabili (come Starship) e questo ridurrà di molto queste problematiche.

