Foxconn stringe un accordo con Porotech per la produzione di display microLED per applicazioni AR

Foxconn entra nel mercato degli occhiali AR in partnership con Porotech: una mossa strategica che potrebbe rivoluzionare la produzione di display microLED per Apple e altri colossi dell'hi-tech. Nuova linea produttiva a Taiwan dal 2025

Foxconn, il principale fornitore di Apple, ha annunciato una partnership strategica con Porotech per entrare nel mercato degli occhiali a realtà aumentata (AR) e sviluppare tecnologie per la realizzazione di display microLED. Si tratta di una collaborazione di particolare importanza per Foxconn, che mira a creare una linea di produzione di wafer microLED a Taichung, nell'isola di Taiwan, con l'avvio della produzione in volumi commerciali previsto per il quarto trimestre del 2025.

La tecnologia microLED è un'evoluzione significativa rispetto alle tecnologie display attualmente disponibili, con l'opportunità di offrire vantaggi come maggiore luminosità, efficienza energetica e durabilità rispetto ai display OLED. La tecnologia microLED si basa sull'impiego di microscopici LED per generare luce direttamente da ciascun pixel, eliminando la necessità di retroilluminazione e rendendolo ideale per applicazioni in dispositivi AR grazie alla sua elevata densità di pixel e luminosità.

La partnership tra Foxconn e Porotech andrà a combinare l'esperienza manifatturiera di Foxconn con la tecnologia avanzata di micro-display di Porotech. Foxconn vede la realtà aumentata come un'area di crescita promettente e prevede che il nuovo impianto potrà "soddisfare le esigenze dei futuri clienti globali mainstream", riferendosi quasi certamente ad Apple per la quale le applicazioni della tecnologia microLED potrebbero estendersi anche oltre i dispositivi indossabili, includendo potenzialmente iPhone, iPad e altri prodotti futuri.

Apple ha mostrato un interesse di lunga data per i microLED, con l'acquisizione di LuxVue nel 2014 e lo sviluppo di un centro segreto per la ricerca sui microLED nel 2018. Il primo candidato ad adottare un display microLED entro il 2025 avrebbe potuto essere Apple Watch, ma il progetto avrebbe subito alcuni ritardi tecnici.

L'investimento di Foxconn nella produzione di microLED potrebbe inoltre aiutare Apple a ridurre la dipendenza da concorrenti come Samsung per i pannelli display. Questa mossa strategica non solo rafforza la catena di approvvigionamento di Apple, ma garantisce anche un maggiore controllo sull'integrazione di tecnologie display avanzate nei suoi prodotti futuri.