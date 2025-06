Firefly Aerospace permetterà di catturare immagini dettagliate della Luna grazie alle sonde Elytra

Negli scorsi mesi si è parlato diffusamente di Firefly Aerospace grazie alla missione di successo del lander Blue Ghost, che ha raggiunto la superficie della Luna e ha operato come da aspettative. La società statunitense non ha poi completato una missione con il suo razzo spaziale Alpha mentre, a breve distanza di tempo, ha annunciato che il rover Rashid 2 degli Emirati Arabi Uniti sarà a bordo della seconda missione lunare, sempre con un lander Blue Ghost.

Firefly Aerospace ha poi annunciato negli scorsi giorni un nuovo servizio Lunar Imaging Service Ocula che sarà possibile grazie all'orbiter Elytra. Si tratta di una soluzione che permette di catturare immagini dettagliate della superficie della Luna non solo affidandosi ad altre missioni di agenzie spaziali (NASA, ISRO, CNSA) ma anche a società private, proprio come Firefly Aerospace che "venderanno" questa possibilità a chi lo richiederà.

Ocula sarà disponibile già a partire dal 2026 e sfrutterà i telescopi del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) per catturare immagini nel visibile e nell'ultravioletto. Tra le potenzialità del Lunar Imaging Service ci sarà quella di esaminare la superficie per trovare depositi di minerali o molecole "preziose" come l'elio-3, mappare siti di atterraggio per le future missioni robotiche o con equipaggio e conoscere ciò che avviene in orbita lunare.

Firefly Aerospace punta a realizzare una costellazione in orbita lunare ma anche in orbita marziana (ancora più avanti nel tempo). Il primo orbiter sarà Elytra Dark che servirà anche come OTV per il lander Blue Ghost Mission 2 che sarà lanciato il prossimo anno. L'orbiter non solo permetterà di catturare immagini ma farà anche da ponte radio con il Deep Space Network.

La risoluzione dei telescopi di Elytra sarà pari a 20 cm a 50 km di quota consentendo di avere prestazioni superiori anche a quelle del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA che può arrivare a 50 cm con la Narrow Angle Camera. Il secondo orbiter Elytra Dark sarà lanciato insieme alla missione Blue Ghost Mission 3 nel 2028, stando ai piani della società mentre la vita utile operativa stimata è di circa cinque anni.