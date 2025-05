Il rover Rashid 2 degli Emirati Arabi sarà a bordo del lander Blue Ghost di Firefly Aerospace nella prossima missione

La prima missione del lander lunare Blue Ghost di Firefly Aerospace è stata un successo riuscendo ad atterrare e funzionare come previsto per poi spegnersi (non riaccendendosi più). La società statunitense sta già pensando alla seconda missione del programma, che dovrebbe essere lanciata nel 2026. Questa volta l'esplorazione si concentrerà sul lato nascosto della Luna, come già fatto dalle missioni cinesi Chang'e-4 e Chang'e-6, con quest'ultima che ha anche riportato sulla Terra dei campioni di regolite lunare.

Secondo quanto annunciato da Firefly Aerospace, a bordo del nuovo lander lunare Blue Ghost ci sarà anche un piccolo rover sviluppato dagli Emirati Arabi Uniti che consentirà l'esplorazione del suolo lunare spostandosi rispetto al veicolo principale. Il rover è stato chiamato Rashid 2 e si unirà così agli altri esperimenti come Fleet Space SPIDER dell'agenzia spaziale australiana, Lunar Pathfinder dell'ESA e LuSEE-Night della NASA (quest'ultima all'interno del programma CLPS) per questa seconda missione.

Jason Kim (CEO di Firefly Aerospace) ha dichiarato "sulla scia dell'atterraggio e delle operazioni sulla Luna di Firefly Aerospace, il nostro team non vede l'ora di collaborare con gli Emirati Arabi Uniti e di espandere ulteriormente la rappresentazione delle nazioni degli accordi di Artemis in questa missione rivoluzionaria sul lato più lontano della Luna. Siamo onorati di supportare la comunità spaziale internazionale con il nostro versatile lander Blue Ghost e la navicella spaziale Elytra in grado di fornire un accesso unico sia all'orbita lunare che alla superficie lunare".

Sempre stando alle informazioni il rover Rashid 2 utilizzerà diversi materiali per capire come agisce la regolite lunare e quale potrebbe essere quello migliore per le future soluzioni. Grazie ai dati raccolti si potrà pensare anche allo sviluppo di tecnologie come le tute spaziali, gli habitat e altre infrastrutture critiche. Inoltre il rover avrà strumenti a bordo per studiare il plasma, la geologia e le condizioni termiche della superficie lunare.