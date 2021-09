ESA BepiColombo: si avvicina il primo passaggio ravvicinato a Mercurio

Ad Agosto ben due sonde fecero un passaggio ravvicinato a Venere per modificare la propria orbita: una era Solar Orbiter l'altra invece BepiColombo. Ora ci sono novità per quest'ultima che si sta avvicinando per la prima volta al suo obiettivo: Mercurio. Il passaggio ravvicinato sarà nei prossimi giorni e ci permetterà di avere le prime immagini del pianeta da parte di questa sonda.

Secondo quanto riportato dall'ESA, il flyby di Mercurio sarà all'1:34 del 2 Ottobre 2021 (orario italiano). Questo però sarà solo un assaggio di quello che promette di scoprire la missione sul primo pianeta del Sistema Solare per vicinanza rispetto alla nostra stella. Molte altre informazioni arriveranno con i futuri passaggi.

Il primo flyby di Mercurio da parte di BepiColombo

Il 2 Ottobre la sonda passerà a circa 200 km dalla superficie di Mercurio e scatterà diverse fotografie oltre a raccogliere dati scientifici con i vari strumenti di bordo. Saranno sei i passaggi ravvicinati di BepiColombo a Mercurio durante la sua missione (complessivamente ci saranno anche due flyby di Venere e uno della Terra).

Purtroppo non sarà possibile catturare fotografie con la fotocamera principale ad alta risoluzione in quanto si trova nascosta dal transfer module (modulo di trasferimento). Saranno comunque attive due fotocamere di monitoraggio (MCAM) che scatteranno immagini cinque minuti prima e quattro ore dopo il flyby. La fotografia più ravvicinata di questo flyby sarà scattata a 1000 km di distanza in quanto BepiColombo arriverà nel lato non esposto al Sole.

Alle 8:00 di Sabato sarà disponibile la prima immagine. Le altre dovrebbero arrivare nel corso della giornata. La risoluzione sarà limitata a 1024 x 1024 pixel e saranno "solo" in bianco e nero. Le immagini di MCAM-2 mostreranno l'emisfero nord di Mercurio mentre MCAM-3 guarderà verso l'emisfero sud. Gli strumenti potranno caratterizzare il campo magnetico di Mercurio, osservare la presenza di plasma e la presenza di particelle intorno al pianeta.

Arrivare nelle zone più interne del Sistema Solare è una sfida complessa in quanto l'attrazione gravitazionale del Sole è molto forte e c'è bisogno di trovare traiettorie per "rallentare" le sonde. Questo è solo l'inizio del viaggio di BepiColombo, ma sarà nel 2025 ci sarà il momento più importante quando la sonda entrerà in orbita intorno al pianeta e sgancerà anche due orbiter.