Elon Musk volerà nello spazio con Virgin Galactic di Branson. È guerra con Bezos?

volerà a bordo della navicella di, compagnia specializzata in voli spaziali dell'altrettanto miliardario e amico. La notizia è stata riportata dalin seguito al primo volo di test con equipaggio completo effettuato lo scorso 11 luglio. Alla missione ha partecipato anche lo stesso Branson, battendo sul tempo Jeff Bezos.

Richard Branson ha dichiarato che Musk prenderà parte all'equipaggio del prossimo volo della Virgin Galactic e inoltre ha aggiunto: "Elon è un amico, e forse un giorno viaggerò su una delle sue navicelle".

Il giorno della partenza, Musk è andato a trovare l'amico Branson per augurargli buon viaggio. Come ben sappiamo Elon Musk ha anche fondato la compagnia aerospaziale SpaceX a cui tiene particolarmente, nonostante ciò effettuerà il volo con Virgin Galactic.

Virgin Galactic, SpaceX e Blue Origin verso il "turismo spaziale"

Nella dichiarazione non viene rilasciata la data né tantomeno il prezzo del biglietto. Secondo il The Wall Street Journal però, Virgin Galactic avrebbe affermato che i biglietti sono stati venduti per circa 250 mila dollari l'uno più 10 mila dollari di prenotazione e che la società ha raccolto un totale di 80 milioni di dollari in vendite e depositi. Certamente non un grosso problema per un uomo che vanta un patrimonio di oltre 160 miliardi di dollari.

Risulta per altro singolare l'arrivo della notizia pochi giorni dopo che sul profilo Twitter ufficiale di Blue Origin, compagnia aerospaziale fondata dall' ex CEO di Amazon Jeff Bezos, è stato pubblicato un tweet di critiche verso la Virgin Galactic.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021

Come abbiamo detto, Branson e Musk sono legati da una profonda amicizia, ma non si può dire lo stesso per Bezos. L'uomo più ricco del mondo e fondatore del gruppo Amazon volerà nello spazio a bordo della New Shepard costruita dalla sua società Blue Origin il prossimo 20 luglio, tra una settimana esatta.

