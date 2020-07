E-waste, finiremo sotto tonnellate di spazzatura elettronica? I dati sono allarmanti

Secondo il Global E-waste Monitor 2020, un rapporto delle Nazioni Unite, la spazzatura elettronica (e-waste) prodotta nel 2019 ha raggiunto il record di 59,6 milioni di tonnellate, aumentando di 9,2 milioni di tonnellate nel giro di 5 anni. Con e-waste di intende qualsiasi prodotto dotato di una presa o batteria e che, al suo interno, ha sostanze tossiche e pericolose come il mercurio.

L'Asia è l'area geografica in cui si è prodotto più e-waste nel 2019, con quasi 25 milioni di tonnellate, seguita dall'area americana (13 Mt) e dall'Europa (12 Mt), mentre Africa e Oceania hanno generato rispettivamente 2,9 e 0,7 milioni di tonnellate. Se si guarda però al dato pro capite, la situazione cambia con Europa e Oceania davanti a tutti con poco più di oltre 16 chilogrammi a testa, l'area americana con circa 13 chili, l'Asia con 5,6 chili e l'Africa con 2,5 chili. L'Europa è però anche il paese più virtuoso nel riciclo, con il 42,5% dell'e-waste recuperato (5 milioni di tonnellate). In base a questi numeri, si deduce con una persona media ha generato e-waste nel 2019 per (mediamente) 7,3 chilogrammi.

Cosa buttiamo nella stragrande maggioranza dei casi? Si parla per il 32% del totale di apparecchi di piccole dimensioni come videocamere, tostapane, giocattoli e rasoi. Seguono poi gli elettrodomestici da cucina e le fotocopiatrici con il 24%, tallonati da TV, monitor, smartphone e pannelli fotovoltaici. Quest'ultima voce è forse quella da tenere maggiormente sottocchio visto l'incremento del settore, il progresso tecnologico e la necessità di molti di cambiare i pannelli già presenti sul proprio tetto.

La situazione italiana vede la generazione di 1,06 milioni di tonnellate di spazzatura elettronica (17,5 chili a testa), con un tasso di raccolta del 34%. Tra gli oggetti che "buttiamo" di più troviamo condizionatori e frigoriferi con 242.000 tonnellate e soprattutto lavatrici, forni e lavastoviglie con 366.000 tonnellate.

Il dato più allarmante però riguarda il recupero e il riciclo: nonostante il numero di paesi che ha adottato leggi in materia negli ultimi 5 anni sia cresciuto da 61 a 78, solo il 17,4% della spazzatura elettronica è stato recuperato e riciclato nel 2019. Secondo le Nazioni Unite questo significa che circa 57 miliardi di valore in oro, argento, rame e altri componenti recuperabili sono stati gettati senza finire nella catena del riciclo o, peggio ancora, bruciati. Nel rapporto si afferma che tra il 7 e il 20% di tutto l'e-waste è smaltito illegalmente e che in un anno finiscono nell'ambiente 50 tonnellate di mercurio (usato in monitor, PCB, luci fluorescenti), un materiale molto pericoloso per la salute dell'uomo e dell'ecosistema.

L'e-waste non è solo inquinamento fisico, ma anche atmosferico e contribuisce al cambiamento climatico, infatti nel rapporto si stima che 98 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 siano finite in atmosfera a causa di frigoriferi e condizionatori abbandonati.

Sulla base dei numeri raccolti nel 2030 l'e-waste potrebbe raggiungere 74,7 milioni di tonnellate, alimentato da cicli di vita più brevi, possibilità di riparazione limitate e un maggior consumo dei dispositivi elettronici. Se non si farà qualcosa il dato potrebbe raddoppiare in soli 6 anni: secondo alcune stime l'e-waste sta crescendo tre volte più rapidamente dalla popolazione mondiale e il 13% più velocemente del prodotto interno lordo - PIL - mondiale negli ultimi 5 anni.

"Questo brusco aumento crea notevoli pressioni ambientali e sanitarie e dimostra l'urgenza di combinare la quarta rivoluzione industriale con l'economia circolare. La quarta rivoluzione industriale potrebbe far avanzare un nuovo approccio all'economia circolare per le nostre economie o stimolare l'esaurimento delle risorse e nuove ondate di inquinamento", ha dichiarato il presidente della International Solid Waste Association, Antonis Mavropoulos.

Colossi come Microsoft, Apple, Amazon, Intel e tanti altri stanno cercando di fare la loro parte in termini di uso di materiali riciclati per i loro prodotti e iniziative correlate per il corretto approvvigionamento delle risorse e un minore spreco. È davvero una cosa stupida lasciar bruciare o buttare 57 miliardi di dollari di materiali preziosi, e sappiamo anche che la malavita ha da tempo messo gli occhi (e le mani) sul business dello smaltimento dei rifiuti, hi-tech compreso. Chiaramente tutte le aziende del comparto dell'elettronica devono e possono fare di più, così come i singoli stati: creare una filiera del riciclo vuol dire anche dare vita a posti di lavoro in più, oggi più che mai fondamentali.

C'è però anche la responsabilità personale di ognuno di noi da tenere in considerazione, sia per la velocità con cui cambiamo i nostri dispositivi elettronici - magari senza un'evidente necessità - sia sul fronte del corretto smaltimento, ma anche nelle scelte: bisognerebbe cercare di premiare quelle aziende che favoriscono la riparazione dei propri prodotti e che in generale provano a lavorare nel modo più "green" possibile. Insomma, è necessario fare tutti la propria parte, altrimenti - e già lo stiamo vedendo - il problema dell'e-waste diventerà ancora più grande di quanto non lo sia già.