Dallo spazioporto di Jiuquan decolleranno per la prima volta i razzi spaziali Lunga Marcia 12A, Tianlong-3, Zhuque-3 e Lijian-2

Nei prossimi due mesi (o poco più) dallo spazioporto di Jiuquan (JSLC) saranno lanciati per la prima volta i razzi spaziali cinesi Lunga Marcia 12A, Tianlong-3, Zhuque-3 e Lijian-2. Due di questi cercheranno di recuperare il primo stadio.

SpaceX con il razzo spaziale Falcon 9 ha creato un prodotto che ha rivoluzionato il mercato (e si appresta a cambiare ulteriormente le "regole" con Starship). Diverse società in tutto il Mondo stanno cercando di arrivare allo stesso livello tecnologico, sia per cadenza di lancio che per economie operative. In particolare la Cina ha favorito società statali e private per non restare indietro nella sfida tecnologica con gli USA. Nei prossimi mesi dal Jiuquan Satellite Launch Center (JSLC) potremo vedere i risultati di questi sforzi.

Lo spazioporto di Jiuquan è posizionato nella zona desertica continentale (settentrionale) della Cina. Qui vengono lanciate sia missioni strategiche ma è presente anche un pad di lancio che supporta i vettori che sfruttano anche la combinazione di metano e ossigeno liquidi. Proprio da questo spazioporto partiranno alcuni nuovi razzi spaziali, tra i quali Lunga Marcia 12A, Tianlong-3 e Zhuque-3.

Quest'ultimo dovrebbe essere il primo a decollare, non prima del 3 novembre, con Landspace che punta non solo a raggiungere l'orbita ma anche a recuperare il primo stadio nel nuovo pad realizzato negli scorsi mesi (per il momento si tratta di un RTLS, Return To Launch Site). Si tratta di un'impresa complicata ma non impossibile e potrebbe essere il primo vettore spaziale a riuscire in questo compito difficile (al Falcon 9 servirono diversi lanci prima di riuscirci).

Tianlong-3 di Space Pioneer è invece un vettore "famoso" per un problema avvenuto durante uno static fire, quando il primo stadio decollò in maniera imprevista dal sito di test (non facendo vittime, ma diversi danni). La società cinese ha rivisto le procedure, eseguito altri test (senza inconvenienti). Un nuovo test potrebbe essere stato eseguito nella prima metà di ottobre nella zona di test di Gongyi. Ora si avvicina al lancio vero e proprio, dopo Zhuque-3. Questo razzo spaziale non è riutilizzabile e quindi non è previsto il rientro del primo stadio.

Ci sarà poi il debutto del razzo spaziale Lunga Marcia 12A (CZ-12A) sviluppato dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST). Questo modello è una versione evoluta del Lunga Marcia 12, ma che permette il recupero del primo stadio. Come nel caso dello Zhuque-3, anche questo vettore cercherà di far rientrare in maniera controllata il primo stadio per poi atterrare nella landing zone. Questo razzo spaziale, come Tianlong-3, utilizza RP-1 come propellente insieme all'ossigeno liquido.

In ultimo, sempre dallo spazioporto di Jiuquan, sarà lanciato il razzo spaziale Lijian-2 realizzato dalla CAS Space. Questo vettore in futuro potrebbe essere riutilizzabile, ma per il suo debutto si punterà a raggiungere "solo" l'orbita bassa terrestre. Questo modello è pensato per lanciare grandi costellazioni in LEO e, se sarà riutilizzato, permetterà di abbattere i costi rendendolo più appetibile, sfidando la concorrenza interna cinese.

Il decollo di tutti questi razzi spaziali cinesi dovrebbe avvenire entro due mesi, ma ovviamente quello che conterà sarà il risultato. Questa però è solo una parte delle attività cinesi riguardanti lo sviluppo di vettori di nuova generazione. In futuro ci sarà spazio anche per Lunga Marcia 10 (e Lunga Marcia 10A) ma anche Lunga Marcia 9 e altre soluzioni da parte di società private.