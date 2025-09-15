La cinese Space Pioneer riesce a eseguire lo static fire del razzo spaziale riutilizzabile Tianlong-3

Nelle scorse ore la società privata cinese Space Pioneer ha eseguito correttamente lo static fire del razzo spaziale riutilizzabile Tianlong-3. Il lancio è ora previsto entro il 2025 dal Jiuquan Satellite Launch Center.

La Cina sta cercando di ampliare le capacità di eseguire lanci spaziali e attualmente è dietro solo agli USA (grazie principalmente ai successi di SpaceX). Per questo la nazione asiatica ha affiancato ai produttori statali anche società private che stanno sviluppando diversi vettori basati su molteplici tecnologie. Tra queste troviamo Space Pioneer che vorrebbe lanciare il suo razzo spaziale riutilizzabile Tianlong-3 entro la fine dell'anno.

Video footage of the test via China航天 https://t.co/WaS3gMlwiR pic.twitter.com/CH2Fzuprve — Ace of Razgriz (@raz_liu) September 15, 2025

Questo razzo spaziale era diventato "famoso" a causa di un incidente durante uno static fire avvenuto oltre un anno fa. Dopo l'accensione dei motori il primo stadio ha rotto i supporti di ancoraggio decollando inavvertitamente schiantandosi poco dopo. Fortunatamente questo imprevisto non ha causato vittime e solo alcuni incendi localizzati (spenti velocemente). La società cinese Space Pioneer puntava a lanciare Tianlong-3 entro maggio 2025, ma la roadmap non è stata rispettata.

Dopo le indagini e la scelta di un sito di test differente, finalmente alcune ore fa il primo stadio del razzo spaziale Tianlong-3 ha acceso i suoi 9 motori Tianhuo-12 (TH-12). Questi propulsori utilizzano RP-1 e ossigeno liquido come i Falcon 9 di SpaceX e dovrebbero consentire una rapida riusabilità.

Close-up video of the TL-3 static fire test via 江苏新闻 pic.twitter.com/Zbr9SexMwr — Ace of Razgriz (@raz_liu) September 15, 2025

Secondo quanto riportato Space Pioneer ha raddoppiato i punti di aggancio alla struttura di test permettendo l'esecuzione del test in sicurezza. L'unità impiegata questa volta utilizza hardware pronto per il volo anche se dopo lo static fire verrà ispezionato, ripristinato e poi trasportato al Jiuquan Satellite Launch Center per il lancio inaugurale.

Engine gimbal of the TL-3 first stage. clipped from the video published by Space Pionner. pic.twitter.com/EJ4ZBQQ7D9 — Ace of Razgriz (@raz_liu) September 15, 2025

L'idea della società cinese è quella di condurre un primo lancio per verificare le funzionalità dell'hardware, Il primo stadio sarà fatto ammarare in maniera controllata (ma non sarà recuperato). Se tutto funzionerà correttamente Tianlong-3 potrebbe raggiungere i 30 lanci annuali inizialmente. Questo razzo spaziale ha un'altezza di circa 71 metri, un diametro di 3,8 metri mentre i fairing sono da 4,2 metri. Le prestazioni dei motori permettono di portare in orbita bassa terrestre fino a 22 tonnellate e fino a 17 tonnellate in orbita eliosincrona.