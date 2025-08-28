Il primo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX ha raggiunto i 30 lanci e recuperi

Nelle scorse ore il primo stadio un razzo spaziale Falcon 9 (B1067) di SpaceX ha raggiunto l'importante traguardo dei 30 lanci e recuperi. Si tratta di un nuovo record per un razzo di classe orbitale.

Nelle scorse ore si è parlato e scritto molto del decimo lancio di Starship, ma SpaceX nel frattempo ha continuato a lanciare i suoi affidabili razzi spaziali Falcon 9, raggiungendo un traguardo ragguardevole. Nelle scorse ore il primo stadio di un vettore della società di Elon Musk ha raggiunto i 30 lanci e recuperi diventando la prima unità ad arrivare a questa cifra, mostrando come SpaceX sia ancora molto avanti rispetto alla concorrenza.

This is the 30th flight for the Falcon 9 booster supporting todays @Starlink mission, now launching the most missions of the Falcon fleet pic.twitter.com/2lWpG8N4oY — SpaceX (@SpaceX) August 28, 2025

Il decollo del razzo spaziale Falcon 9 è avvenuto alle 7:12 di questa mattina (ora italiana) dal Launch Complex 39A (LC-39A) del Kennedy Space Center in Florida. La missione Starlink Group 10-11 ha portato in orbita ben 28 satelliti Starlink V2 mini per continuare l'espansione della megacostellazione dedicata alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza.

Il lancio ha utilizzando il primo stadio con codice B1067 che ha così raggiunto il suo 30° lancio e atterraggio (in questo caso sulla droneship chiamata A Shortfall of Gravitas o più semplicemente ASOG). In precedenza questo stesso primo stadio aveva portato in orbita le missioni CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, O3B mPOWER-A, PSN SATRIA, Telkomsat Merah Putih 2, Galileo L13 e Koreasat-6A oltre a 19 missioni Starlink.

Watch Falcon 9 launch 28 @Starlink satellites to orbit from Florida https://t.co/BAr801YSyW — SpaceX (@SpaceX) August 28, 2025

Diversi alti dirigenti di SpaceX hanno festeggiato il successo di questo Falcon 9 come Jon Edwards (VP dei Falcon e di Dragon) che ha scritto " Falcon continua a dimostrare cosa è possibile fare con razzi di classe orbitale. Congratulazioni al team Falcon di SpaceX!" mentre Kiko Dontchev (VP dei lanci in SpaceX) ha dichiarato "lunga vita al re dei booster, 1067!!!".

Quando Starship sarà operativa (l'intenzione è quella di lanciare il vettore più volte in un giorno, a distanza di poche ore) assisteremo a una riduzione dei lanci dei Falcon 9 e, secondo dichiarazioni passate, questa serie di vettori potrebbe smettere di volare nella prima metà degli anni '30 (salvo modifiche alle strategie). Sicuramente i vettori Falcon saranno ricordati per aver cambiato per sempre il mercato dei lanci spaziali, spingendo la concorrenza a innovare per non soccombere a SpaceX.