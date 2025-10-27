SpaceX ha già lanciato oltre 135 razzi spaziali Falcon 9, superando quanto fatto nel 2024

Il 25 ottobre SpaceX è riuscita a completare la sua 135ᵃ missione sfruttando i razzi spaziali Falcon 9. Questo ha permesso di battere il record stabilito nel 2024 quando si era arrivati a 134 lanci complessivamente.

Recentemente SpaceX ha superato la soglia dei 10 mila satelliti Starlink lanciati (in orbita attualmente ce ne sono comunque meno). Negli scorsi giorni la società di Elon Musk ha raggiunto un altro traguardo, questa volta legato ai lanci spaziali dei razzi spaziali Falcon 9. Come sappiamo questi vettori spaziali si sono dimostrati capaci di una cadenza di lancio senza pari nel panorama attuale (grazie al riutilizzo) e con Starship ci sarà un'ulteriore rivoluzione.

Il 25 ottobre, alle 4:20 (ora italiana) dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base in California è stata lanciata l'ennesima missione Starlink (con 28 satelliti a bordo) con un vettore Falcon 9 da parte di SpaceX. Il lancio è avvenuto correttamente con il primo stadio che è atterrato sulla droneship Of Course I Still Love You (OCISLY) nell'Oceano Pacifico. Questo vettore aveva già lanciato le missioni Crew-7, CRS-29, PACE, Transporter-10, EarthCARE, NROL-186, Transporter-13, TRACERS, NROL-48 e altre 9 missioni Starlink.

Questa missione è stata la 135ᵃ del 2025, superando così le 134 missioni svolte complessivamente dai Falcon 9 durante il 2024 e segnando un nuovo record. Nel 2022 l'aspettativa era quella di raggiungere i 100 lanci nel 2023 mentre nel 2024 si guardava ai 144 lanci. Come scritto questo obiettivo è stato mancato di poco lo scorso anno mentre nel 2025 ci potrebbe essere finalmente il raggiungimento di questo traguardo.

Jessie Anderson (Falcon Structures Sr. Production & Engineering Manager e volto noto durante le live di SpaceX) ha scritto su X "135 lanci Falcon nel 2025! L'anno scorso ne abbiamo completati 134 in tutto il 2024. Ogni anno ci sfidiamo a fare più di prima, mantenendo la sicurezza e la qualità come massime priorità. Sono felice che abbiamo un team pieno di passione e intelligenza che collabora a realizzare queste operazioni ambiziose".

Dopo il lancio del 25 ottobre, SpaceX ha lanciato nuovamente una missione Starlink il 26 ottobre e si appresta a lanciare ancora tra poche ore. Sono poi programmati decolli il 29 e il 31 ottobre (ora italiana). Un aumento dei lanci potrebbe avvenire se la società riuscirà a far approvare l'incremento dei decolli dalla California.