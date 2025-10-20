Sempre più vicino il lancio (e il possibile recupero) del razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3

A novembre potrebbe esserci il lancio inaugurale del razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3. Lo scopo principale della missione sarà quello di provare i sistemi e raggiungere l'orbita mentre quello secondario sarà il recupero del primo stadio.

I razzi spaziali riutilizzabili (parzialmente o completamente) sono sicuramente il futuro di questo mercato permettendo di abbattere i costi e aumentare in maniera significativa la cadenza di lancio. Attualmente l'unico vettore di classe orbitale operativo e recuperato con successo è Falcon 9 di SpaceX. Le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro con Rocket Lab Neutron e Blue Origin New Glenn. Anche la Cina sta sviluppando soluzioni simili e tra i più promettenti c'è il razzo spaziale Landspace Zhuque-3.

Dopo il fallimento del lancio del razzo spaziale non riutilizzabile Zhuque-2E sembrava possibile che la società cinese scegliesse di rallentare anche i test di Zhuque-3 (che utilizza in parte la componentistica del primo). Landspace invece ha confermato di stare proseguendo i test in vista di un lancio entro la fine dell'anno, con un potenziale recupero del primo stadio.

Secondo quanto riportato l'unità che sarà utilizzata per il lancio inaugurale è stata oggetto di test dal 18 al 20 ottobre. In particolare sono state eseguite delle prove di caricamento del propellente (metano e ossigeno liquidi) e uno static fire sul pad di lancio 2 del sito Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone.

🔥 Static fire of Zhuque-3 Y1 done

🚀 Orbital launch and first stage recovery coming up soon https://t.co/N0JgkiVJNp pic.twitter.com/hl9pHmCBaf — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) October 20, 2025

Ora il razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 verrà sottoposto alle prove di integrazione verticale del carico utile (sempre al pad di lancio) prima di tornare all'interno dell'edificio di integrazione per ispezioni e la manutenzione. Questa parte porterà al completamento di quella che è stata definita come la fase I della campagna di lancio.

La fase II invece prevederà il lancio vero e proprio. Essendo il primo lancio (Yao 1 o Y1) Landspace non è sicura di completare la missione. L'obiettivo principale sarà raggiungere l'orbita mentre come obiettivo secondario ci sarà il recupero del primo stadio, che utilizza un meccanismo simile ai Falcon 9. Come scritto sopra, le aspettative sono alte ma le incognite sono molte. Se la società riuscisse nei suoi intenti, si tratterebbe del primo vettore medio parzialmente recuperabile a raggiungere l'orbita (e potenzialmente a essere recuperato) al suo primo volo.

Il primo lancio del razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3

Non ci sono ancora indicazioni precise su quando avverrà il lancio. Tra il 3 e il 9 novembre la zona sarà soggetta a NOTAM per il rientro dell'equipaggio della missione Shenzhou-20. Questo significa che il lancio di Zhuque-3 non potrà avvenire prima del 3 novembre e fino al completamento delle operazioni di rientro dell'equipaggio.

Ricordiamo che il razzo spaziale riutilizzabile cinese Landspace Zhuque-3 ha dimensioni simili a uno SpaceX Falcon 9 (è leggermente più alto, ma anche leggermente meno potente). L'altezza è pari a 66,1 metri con un diametro di 4,5 metri e fairing di 5,2 metri. Al decollo ha una massa di oltre 570 tonnellate e una spinta di oltre 750 tonnellate fornita da 9 motori TianQue-12A. La sua costruzione è in acciaio inossidabile (simile a Starship) e sono presenti alette aerodinamiche e supporti per l'atterraggio.

La sua costruzione è iniziata ad agosto 2023 e ora, dopo circa due anni, è quasi giunto il momento di vederlo volare. Lo sviluppo di Zhuque-2 e Zhuque-2E ha sicuramente aiutato Landspace nel realizzare le tecnologie utili per questo vettore, ma il recupero è ancora una tecnologia poco conosciuta e sperimentata. La missione di debutto è stata chiamata "atterraggio all'infinito" con le patch della missione che rimandano sia al decollo che all'atterraggio del vettore. La riuscita di almeno parte delle operazioni sarà comunque una nuova svolta nella corsa allo Spazio.