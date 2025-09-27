Nelle scorse ore l'equipaggio della missione Shenzhou-20 ha completato la sua quarta attività extraveicolare all'esterno della stazione spaziale cinese Tiangong. La durata complessiva è stata di circa 6 ore, queste le ultime novità.

Nelle scorse ore l'equipaggio della missione Shenzhou-20 ha eseguito la sua quarta attività extraveicolare (EVA o passeggiata spaziale). La terza operazione di questo tipo era avvenuta a metà agosto, la seconda intorno alla fine di giugno mentre la prima è stata completata nella seconda metà di maggio. Rispetto alle precedenti missioni l'equipaggio di Shenzhou-20 sembra decisamente più "impegnato" in questo genere di operazioni a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong.

Astronaut WANG Jie (in red suit A) opened the hatch at 11:45UTC. Together with astronaut CHEN Zhongrui (in gold suit C), they installed more debris shields. https://t.co/25PTytCCab pic.twitter.com/UZrdzPiVvs — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) September 27, 2025

Secondo quanto riportato le operazioni sono state completate alle 19:35 del 25 settembre dopo 6 ore nello Spazio all'esterno della CSS. A uscire all'esterno dei moduli sono stati gli astronauti cinesi Chen Zhongrui e Wang Jie mentre Chen Dong ha aiutato i propri colleghi in collaborazione con il centro controllo missione e con l'utilizzo del braccio robotico.

Si tratta della prima volta che due taikonauti di nuova generazione (terza classe) escono all'esterno dei moduli per una EVA. Solitamente invece la coppia era formata da un astronauta esperto e uno con meno esperienza. Shenzhou-20 è anche l'equipaggio che ha eseguito ben quattro attività extraveicolare durante la sua missione acquisendo molta esperienza in merito.

L'equipaggio di questa missione è nello Spazio da oltre 150 giorni e nelle prossime settimane sarà sostituito da altri taikonauti. Durante la loro permanenza in orbita hanno eseguito diversi esperimenti scientifici mentre durante questa EVA sono stati installati dispositivi di protezione dei detriti spaziali ed è stata eseguita l'ispezione di attrezzature e strutture esterne per garantirne l'efficienza.

Probabilmente questa sarà l'ultima attività extraveicolare per la missione Shenzhou-20. La CNSA sta intanto progettando l'espansione della stazione spaziale cinese con nuovi moduli così da poter accogliere un maggior numero di astronauti (il primo dovrebbe essere un astronauta pakistano), compresi quelli di altre nazioni. Inoltre nel 2027 sarà lanciato il telescopio spaziale Xuntian (in ritardo rispetto alla roadmap che lo indicava in orbita per la fine del 2026).

La stazione spaziale cinese Tiangong resterà in orbita anche dopo il deorbiting della Stazione Spaziale Internazionale, previsto per l'inizio del anni '30. In futuro nello Spazio saranno presenti diverse stazioni spaziali, comprese quelle commerciali statunitensi, ma anche ROS di Roscosmos e quella indiana Bharatiya Antariksh Station (BAS). Nel frattempo non mancheranno le missioni verso la Luna, sia da parte dei cinesi che degli statunitensi (e di altre nazioni, grazie agli accordi Artemis).