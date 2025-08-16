Gli astronauti cinesi di Shenzhou-20 hanno completato la loro terza attività extraveicolare

Recentemente abbiamo scritto diffusamente delle novità riguardanti il programma spaziale cinese dedicato alle future missioni con equipaggio dirette verso la Luna. Non bisogna però dimenticare che la Cina ha anche una stazione spaziale (Tiangong) dove vengono eseguiti esperimenti scientifici di vario tipo e che verrà ampliata nel prossimo futuro (sopravvivendo alla ISS). Nelle scorse ore i taikonauti della missione Shenzhou-20, attualmente a bordo, hanno completato una nuova attività extraveicolare, chiamata anche EVA o "passeggiata spaziale".

Questa è la terza attività extraveicolare da parte degli astronauti cinesi di Shenzhou-20 ed è durata 6,5 ore, terminando alle 16:47 di ieri (ora italiana). All'esterno dei moduli della stazione spaziale cinese Tiangong erano presenti gli astronauti cinesi Chen Dong e Wang Jie aiutati dal braccio robotico mentre Chen Zhongrui aiutava i colleghi all'interno della CSS (supportati dal centro controllo missione).

La seconda EVA era avvenuta alla fine di giugno e aveva compiti simili alla terza. Per esempio i taikonauti Chen Dong e Wang Jie hanno installato alcune protezioni dai detriti oltre ad alcuni supporti aggiuntivi per poter inserire nuovi esperimenti scientifici all'esterno dei moduli e ispezionato l'esterno della CSS. Stando alla CMSA, ora Chen Dong ha completato sei EVA, diventando il taikonauta con le missioni più extraveicolari fino ad oggi.

Nei prossimi mesi gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-20 eseguiranno ulteriori esperimenti scientifici in microgravità che copriranno settori come scienze della vita spaziale, la fisica fondamentale della microgravità, la scienza dei materiali, la medicina aerospaziale e le tecnologie aerospaziali avanzate. La vita della stazione spaziale cinese Tiangong è solo all'inizio e presto sarà fondamentale per il supporto al telescopio spaziale Xuntian.