Gli astronauti cinesi di Shenzhou-20 hanno completato la loro seconda attività extraveicolare

A bordo della stazione spaziale cinese Tiangong le operazioni proseguono spedite con l'esecuzione di diversi esperimenti scientifici, manutenzione, attività di routine e altro ancora. Nelle scorse ore l'equipaggio della missione Shenzhou-20 ha compiuto una nuova attività extraveicolare, la seconda da quando si trova a bordo della CSS, con la prima che era avvenuta nella seconda metà di maggio (mentre il loro arrivo è datato nella seconda metà di aprile).

Secondo quanto riportato dalla CMSA, l'apertura del portello è avvenuta intorno alle 9:00 di ieri (ora italiana) mentre la chiusura è avvenuta alle 15:29 con una durata complessiva di circa 6,5 ore. A uscire all'esterno sono stati gli astronauti cinesi Chen Dong e Chen Zhongrui mentre Wang Jie era all'interno del modulo per comandare il braccio robotico, mantenere le comunicazioni e aiutare i propri colleghi.

Come già avvenuto in passato, non solo durante Shenzhou-20, gli astronauti hanno installato delle protezioni per proteggere zone sensibili della stazione spaziale cinese dai detriti spaziali. Inoltre Chen Dong e Chen Zhongrui hanno anche eseguito delle ispezioni e la manutenzione di apparecchiature esterne. Tra le altre operazioni c'è stata l'installazione poggiapiedi e adattatori utili per le future attività extraveicolari (chiamate anche EVA o "passeggiate spaziali") che avranno così una durata inferiore di 40 minuti.