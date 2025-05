L'equipaggio della missione Shenzhou-20 ha completato la sua prima attività extraveicolare sulla CSS

Nella seconda metà di aprile l'equipaggio di Shenzhou-20 ha effettuato correttamente il docking con la stazione spaziale cinese Tiangong per il passaggio di consegne con il personale della missione Shenzhou-19 (che è già rientrato da qualche settimana sulla Terra). Ora il nuovo equipaggio a bordo della CSS ha completato la sua prima attività extraveicolare, chiamata anche EVA o "passeggiata spaziale".

Secondo quanto riportato l'attività extraveicolare dell'equipaggio della missione Shenzhou-20 è durata complessivamente circa 8 ore, terminando alle 10:49 (ora italiana) del 22 maggio. Come già avvenuto in passato, due astronauti cinesi sono usciti all'esterno della stazione spaziale Tiangong mentre un altro collega li ha aiutati dall'interno muovendo il braccio robotico, con l'assistenza del centro controllo missione.

L'equipaggio è costituito dai taikonauti Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie con i primi che hanno indossato le tute spaziali per l'EVA e hanno eseguito le operazioni all'esterno della CSS mentre il terzo ha assistito alle operazioni dall'interno del modulo. Secondo quanto riportato dalla CMSA gli astronauti hanno installato un dispositivo di protezione dai detriti spaziali.

A causa della dimensione, questo dispositivo era stato precedentemente portato all'esterno attraverso l'airlock per poi essere temporaneamente posizionato dal braccio robotico in attesa dell'intervento umano per il fissaggio definitivo. Sempre stando alle informazioni, sono state eseguite delle ispezioni esterne per assicurarsi che tutto stia funzionando come previsto e sono state anche eseguite delle manutenzioni di routine. La missione dell'equipaggio Shenzhou-20 è solo all'inizio e dovrebbe durare circa 6 mesi per poi passare le consegne al nuovo gruppo di taikonauti.