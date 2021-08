Dalla Terra alla Stazione Spaziale Internazionale in due ore con la Progress MS-20

Qualche settimana fa abbiamo scritto delle intenzioni di Roscosmos (agenzia spaziale russa) di abbreviare il più possibile il tempo che intercorre tra il lancio di una navicella e il suo arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale. L'idea dei tecnici russi è di arrivare a un minimo di 90 minuti.

Per riuscire nell'impresa sono necessari diversi passaggi e prove per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Per questo anche i primi tentativi saranno fatti con navicelle cargo Progress che non hanno a bordo astronauti o cosmonauti. Solo successivamente ci saranno le prove con esseri umani a bordo.

Roscosmos: in due ore alla Stazione Spaziale Internazionale

Recentemente Roscosmos ha annunciato una prima fase di questi test. Secondo quanto riportato, una prima prova con un tempo tra lancio e arrivo alla ISS pari a 2 ore (120 minuti) sarà effettuata con la navicella Progress MS-20 che dovrà effettuare una sola orbita prima di giungere a destinazione.

Progress MS-18 sarà lanciata il 28 Ottobre 2021 mentre la Progress MS-19 il 12 Febbraio 2022 (se tutto andrà secondo i piani). La data di lancio precisa per la navicella Progress MS-20 non è stata ancora ufficializzata ma il periodo scelto dovrebbe essere a Marzo 2022. Ci sono quindi ancora diversi mesi prima del test vero e proprio sulla nuova traiettoria orbitale.

A confermare questa strategia è stato Rafail Murtazin (a capo del dipartimento Energia deputato ai lanci). Sia MS-18 che MS-19 inizieranno una serie di test per verificare la corretta strategia di approccio alla Stazione Spaziale Internazionale. Se tutto andrà come previsto, allora ci sarà il via libera per MS-20.

Con la Progress MS-17 (lanciata a fine Giugno) è stato fatto un test preliminare con un inserimento in orbita ellittica, poi mantenuta per 50 minuti. Prossimamente il test della Progress MS-18 vedrà l'utilizzo di due accensioni dei motori per permettere di inserire la navicella in un'orbita ellittica (primo giorno) per poi spostarsi su un'altra orbita ellittica successivamente. Questo test permetterà di capire quale delle due strade sia la migliore per raggiungere l'obiettivo finale.

Con la Progress MS-19 ci sarà l'ultima fase di test. In questo caso, ha spiegato Murtazin, si proverà una strategia differente per il rendezvous autonomo con la Stazione Spaziale Internazionale. Attualmente ci vuole circa un'orbita per questa fase, mentre si punterà a ridurlo fino a 20 o 25 minuti. Con la Progress MS-20 si tenterà di accendere i due motori per immettersi in un'orbita ellittica simile a quella della ISS. Quando la navicella sarà posizionata con un angolo di 23° rispetto alla stazione spaziale si potrà calcolare con esattezza l'accensione del motore per l'avvicinamento finale. Questo dovrebbe permettere di impiegare circa 120 minuti dal lancio al docking.