Colossal annuncia la prima de-estinzione al mondo: nati cuccioli di lupo terribile

Colossal Biosciences, la prima azienda al mondo dedicata alla de-estinzione, ha annunciato la nascita dei primi tre cuccioli di lupo terribile, una specie estinta da oltre 12.500 anni. La notizia segna la prima vera de-estinzione animale nella storia, resa possibile grazie a una tecnologia che combina editing genetico di precisione e clonazione non invasiva.

Il progetto, realizzato in un'area naturale protetta da oltre 2.000 acri, rappresenta un passo decisivo non solo per la scienza ma anche per la conservazione globale delle specie a rischio. Insieme ai lupi terribili sono nati anche quattro cuccioli di lupo rosso, una delle specie più minacciate al mondo e che necessita di mantenere la diversità genetica per prosperare.





"È un traguardo senza precedenti, il primo esempio concreto che dimostra come la nostra piattaforma tecnologica per la de-estinzione funzioni davvero", ha dichiarato Ben Lamm, CEO e co-fondatore di Colossal. "[…] Una volta si diceva, 'qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia'. Oggi, il nostro team può svelare parte della magia su cui sta lavorando e il suo impatto più ampio sulla conservazione".

Il lupo terribile (Aenocyon dirus) ha vissuto nel continente americano durante il Pleistocene, era più grande del lupo grigio e possedeva un morso potente. Per molti, è diventato celebre grazie a Game of Thrones a Dungeons & Dragons, ma oggi - grazie alla scienza - è tornato nel mondo reale.

Non a caso, strizzando l'occhio alla cultura pop, gli scienziati hanno chiamato i due maschi Romulus e Remus, mentre la femmina è stata chiamata Khaleesi. L'impresa scientifica ha previsto ben 20 modifiche genetiche di precisione, di cui 15 tratte da varianti genetiche estinte, rendendo questi esemplari i primi vertebrati a contenere un numero così elevato di modifiche genomiche mirate.

Oltre ai lupi terribili, Colossal ha anche dato vita a due cucciolate di lupo rosso da tre diverse linee genetiche fondatrici, utilizzando una tecnica di clonazione non invasiva basata su cellule prelevate con un semplice esame del sangue. Questi nuovi nati - Hope, Blaze, Cinder e Ash - rappresentano una speranza concreta per evitare la scomparsa della specie.

La rinascita del lupo terribile è stata resa possibile dall'analisi di DNA estratto da due fossili: un dente di 13.000 anni fa trovato in Ohio e un osso dell'orecchio risalente a 72.000 anni fa proveniente dall'Idaho.

Questi hanno permesso a Colossal di ricostruire un genoma ad alta precisione e identificare i tratti genetici distintivi della specie, come il pelo bianco e lungo, la muscolatura sviluppata, la struttura cranica più ampia e una dieta iper-carnivora a base di carne di cavallo e bisonte. Il lupo grigio è il parente vivente più prossimo dei lupi terribili, in quanto ne condivide il 99,5% del DNA. Femmine di lupo grigio hanno portato a termine le gravidanze.

"Il nostro nuovo approccio per migliorare iterativamente il nostro antico genoma in assenza di un riferimento perfetto stabilisce un nuovo standard per la ricostruzione del paleogenoma", ha spiegato la dott.ssa Beth Shapiro, Chief Science Officer di Colossal. "Insieme ad approcci migliorati per recuperare il DNA antico, questi progressi computazionali ci hanno permesso di risolvere la storia evolutiva dei lupi terribili e di stabilire le basi genomiche per la de-estinzione, in particolare per selezionare con sicurezza varianti genetiche specifiche dei lupi terribili che stabiliscono i nostri obiettivi per l'editing genetico".

I lupi prosperano in una riserva ecologica protetta di oltre 2.000 acri, certificata dall'American Humane Society e registrata presso l'USDA. Colossal impiega dieci dipendenti a tempo pieno per la cura degli animali. La riserva è protetta da una recinzione di livello zoologico alta 3 metri con sicurezza perimetrale ridondante. All'interno della riserva, i lupi sono costantemente monitorati tramite telecamere in diretta in loco, personale di sicurezza e tracciamento tramite droni per garantire la loro sicurezza e il loro benessere.

La riserva include un sito protetto più piccolo di sei acri dove i lupi terribili possono essere ulteriormente curati e studiati. Questa area più piccola supporta anche una clinica veterinaria in loco, una struttura di gestione dei lupi, un rifugio antitempesta all'aperto e tane naturali costruite per i lupi.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Colossal ha in programma ulteriori de-estinzioni e mira a reinserire le specie riportate in vita in riserve ecologiche sicure, magari in collaborazione con le comunità indigene. Il progetto più famoso è quello che coinvolge la de-estinzione del mammut lanoso e che, recentemente, ha portato all'ingegnerizzazione di topi progettati per esprimere molteplici tratti chiave simili a quelli dei mammut che forniscono adattamenti alla vita in climi freddi. Inoltre, sono al lavoro per riportare in vita il tilacino, o tigre della Tasmania, e il dodo.

"La de-estinzione del lupo terribile è più di una rinascita biologica. La sua nascita simboleggia un risveglio, un ritorno di uno spirito antico al mondo. Il lupo terribile porta con sé gli echi dei nostri antenati, la loro saggezza e il loro legame con la natura selvaggia", ha affermato Mark Fox, presidente tribale della nazione MHA.

"La sua presenza ci ricorderebbe la nostra responsabilità di custodi della Terra, di proteggere non solo il lupo, ma il delicato equilibrio della vita stessa. Il lavoro del team di Colossal Biosciences non è significativo solo per le nostre terre e per la nostra gente, ma anche per gli sforzi di conservazione in tutto il mondo. La capacità dell'innovazione tecnologica di far emergere qualcosa di così culturalmente e spiritualmente significativo per le popolazioni indigene è parallela agli impatti di vasta portata che questa tecnologia fornisce per il futuro della tutela sul nostro pianeta nella diversità delle specie e nella conservazione".