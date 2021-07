Cina, la seconda centrale idroelettrica più grande del mondo è ora attiva

La Cina ha avviato questa settimana 2 delle 16 unità di generazione previste nella centrale idroelettrica di Baihetan, la seconda più grande del mondo.

Posta in corrispondenza della diga Three Gorges (Tre Gole), i primi due generatori da 1 GW ciascuno hanno iniziato il funzionamento a piena potenza, successivamente ad un investimento da 34 miliardi di dollari che sono serviti alla realizzazione della centrale e della diga alta 289 m costruita a monte del fiume Yangtze, il fiume più lungo del paese, al confine tra le province sud-occidentali dello Yunnan e del Sichuan.

L'opera, di proprietà della China Three Gorges Corporation, ha richiesto 4 anni di lavori e si prevede che tutte le 16 unità saranno pienamente operative entro luglio 2022 con una produzione stimata in circa 62,4 miliardi di kWh di elettricità all'anno.

La centrale idroelettrica di Baihetan è collegata alla rete elettrica nazionale con una linea ad altissima tensione che si sviluppa verso la provincia orientale di Jiangsu; un'altra linea similare invece partirà da Baihetan e si snoderà verso la provincia di Zhejiang, ma è ancora in attesa dell'approvazione di Pechino.





Un progetto che segna la svolta per una Cina più attenta alle energie rinnovabili in previsione di un futuro abbandono delle centrali a carbone, il tutto in abbinamento ad un piano quinquennale che prevede, tra il 2021 ed il 2025, al completamento di altre 10 centrali idroelettriche ed all'inizio della costruzione di altre 7.