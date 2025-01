Cina: il test del prototipo del razzo spaziale SAST Longxing 2 non si sarebbe concluso correttamente

Nelle scorse ore in Cina è stato eseguito un test del prototipo del razzo spaziale riutilizzabile SAST Longxing 2. La società statale non ha rilasciato informazioni e questo farebbe presumere che il test non si sia concluso correttamente.

Sia il lancio di SpaceX Starship che quello di Blue Origin New Glenn non sono andati come previsto. Il primo ha visto la distruzione dello stadio superiore (Ship 33) mentre per il secondo non c'è stato il recupero del primo stadio. Entrambi i lanci statunitensi hanno però raggiunto importanti traguardi e questo spronerà le due società a migliorarsi in futuro. Nel frattempo anche la Cina sta sviluppando diversi razzi spaziali riutilizzabili e, tra questi, c'è anche il prototipo SAST Longxing 2.

Longxing 2 è l'"hopper" che serve a effettuare i test in vista del debutto del razzo spaziale Lunga Marcia 12A (variante parzialmente riutilizzabile del vettore Lunga Marcia 12). Proprio nelle scorse ore la Shanghai Academy of Spaceflight Technology o SAST aveva programmato un test di decollo e atterraggi verticale (VTVL) per provare nuove tecnologie così da procedere con lo sviluppo.

Still wait for the official result. pic.twitter.com/XyQLWon0rO — Ace of Razgriz (@raz_liu) January 19, 2025

Il decollo sarebbe avvenuto intorno alle 4:00 di ieri (ora italiana) in una zona marittima vicino a Haiyang. A differenza di altri test VTVL che sono stati svolti nel deserto, il prototipo del razzo Longxing 2 avrebbe dovuto toccare "delicatamente" la superficie del mare e non era previsto alcun atterraggio o recupero considerando anche che non erano presenti i supporti per l'atterraggio.

LongXing-2, Long March 12A prototype, took off around 03:00UTC for the 75km VTVL test. Waiting for official announcements https://t.co/yHPG73k7ap pic.twitter.com/BegvHVts7S — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) January 19, 2025

Come per altri test in Cina le informazioni sono scarse al momento. Diverse fonti sui forum cinesi riporterebbero che il prototipo avrebbe eseguito correttamente l'ascesa ma ci sarebbe stato un problema durante le fasi di discesa che non avrebbe permesso a SAST di dichiarare "di successo" il test.

Il prototipo aveva un diametro di circa 3,8 metri e dovrebbe aver raggiunto correttamente i 75 km di quota, come stabilito. Il razzo utilizza quattro alette direzionali posizionate in alto e altri elementi aerodinamici nella parte inferiore. Il vettore utilizzava motori metano/ossigeno liquidi sviluppati dalla società Jiuzhou Yunjian (abbreviata come JZYJ). SAST è invece una realtà statale facente parte della CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Non essendoci conferme di un successo, sembra quasi certo che Longxing 2 abbia avuto un qualche genere di guasto o problema ma anche i siti e le agenzie cinesi non hanno pubblicato informazioni in merito. Alcune novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane, permettendo di fare chiarezza su quanto accaduto.