Boeing CST-100 Starliner: la NASA continua la revisione prima del lancio con equipaggio

Con la Stazione Spaziale Internazionale che dovrà essere supportata almeno fino al 2030 (con deorbiting nel 2031), con una possibile uscita di Roscosmos e della Russia a partire dal 2028, ci sarà bisogno di una serie di missioni per poterla raggiungere con gli astronauti delle varie agenzie spaziali, NASA in testa. Dal 2020 la capsula Crew Dragon di SpaceX rappresenta ormai una soluzione rodata e affidabile ma l'agenzia spaziale statunitense preferisce comunque avere un'alternativa. Questa è rappresentata da Boeing CST-100 Starliner.

Questa capsula ha attualmente eseguito un test orbitale chiamato OFT-1, senza equipaggio, non raggiungendo però la ISS. Un secondo test (OFT-2) è stato programmato e a lungo rinviato per permettere la correzione di un problema a livello ingegneristico. Qui le cose sono andate decisamente meglio pur non senza problemi che sono stati oggetto di un'ampia revisione da parte di Boeing e della NASA. Attualmente si sta guardando al primo test con equipaggio (CFT-1) che dovrebbe permettere la certificazione di questa capsula per il volo umano.

Boeing CST-100 Starliner e il test con equipaggio

Secondo quanto riportato in un recente incontro e relativa conferenza, l'agenzia spaziale e la società hanno annunciato di aver completato la revisione congiunta per proseguire la possibilità di effettuare il test con equipaggio non prima del 21 luglio 2023.

Steve Stich (della NASA) ha dichiarato "stiamo adottando un approccio metodico al primo volo con equipaggio di Starliner, incorporando tutte le lezioni apprese dalle varie campagne di test approfonditi, inclusi i test di volo di Starliner e gli sforzi di verifica dell'agenzia. Tutte le anomalie del test OFT-2 sono chiuse. Oltre alla chiusura dei lavori in corso, il team rimane vigile nel tenere traccia di nuovi problemi tecnici mentre completiamo la certificazione per il volo con equipaggio".

Secondo le due realtà coinvolte i lavori di certificazione di Boeing CST-100 Starliner sono completi al 95%. Sembrerebbero risolti anche i problemi alle batterie che avevano destato qualche perplessità nel corso delle precedenti settimane. In particolare il sistema di batterie ha attualmente superato alcuni test aggiuntivi ma sono previsti già alcuni aggiornamenti che saranno applicati nelle future missioni.

Finita questa parte si sta procedendo all'assemblaggio dell'unità su un razzo ULA Atlas V e al rifornimento di entrambi (previsto dalla metà di giugno) in attesa del lancio nella seconda metà di luglio. Le squadre stanno anche sostituendo una valvola sul sistema di controllo termico del modulo di servizio della capsula (si tratta comunque di un sistema ridondante). Dopo la sostituzione verranno eseguiti anche test aggiuntivi.

Si sta provvedendo anche a migliorare l'isolamento di alcuni cablaggi interni sostituendo una parte di nastro che potrebbe portare, in determinate condizioni specifiche, allo scoppio di incendi. Ci sono poi altri punti che sono in fase di completamento compresa un'analisi del sistema dei paracadute della quale manca ancora la certificazione finale.

Patricia Sanders (dell'Aerospace Safety Advisory Panel) ha sollevato alcuni dubbi circa la possibilità di chiudere la certificazione dei paracadute entro la data di lancio stabilita. La sicurezza dell'equipaggio rimane una priorità e quindi nonostante i tempi stringenti tutto il lavoro sarà svolto secondo i criteri della NASA.