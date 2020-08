Black Moon, spettacolo con meteore il 19 agosto: tutto quello che c'è da sapere

Questa sera, il 19 agosto, sarà possibile godere di uno spettacolo raro, ma non troppo, semplicemente guardando verso l'alto. E' il giorno della Luna Nera (Black Moon, in inglese), che in alcune culture viene accolto come presagio di negatività, mentre in astrologia viene considerato come momento di cambiamento. Nella realtà di tutti i giorni rappresenta un fenomeno attraverso il quale il satellite naturale terrestre non è visibile dalla Terra, offrendo uno spettacolo insolito.

Quando avviene la "Luna Nera"

Come possiamo leggere sul sito Timeanddate, la definizione di Luna Nera è stata resa popolare negli ultimi anni dai social media e dagli astrologi. In realtà non c'è "una singola definizione di Luna Nera accettata", scrive la fonte, con il fenomeno che avviene in diversi casi in associazione alla Luna Nuova. Le "Black Moon" più comuni avvengono quando si verificano due Lune Nuove nello stesso mese, e avvengono ogni 29 mesi. Non è però il caso della Luna Nera del 19 agosto.

Stasera avverrà infatti un fenomeno che si verifica ogni 33 mesi, quindi leggermente più raro. Di solito ogni stagione ha tre mesi e tre lune nuove, mentre quando in una stagione avvengono quattro Lune Nuove la terza è una Luna Nera. Si tratta dell'esatta controparte della Blue Moon, solo che la Luna Nera è una luna non visibile, la Blue Moon una luna piena.

Sarà proprio questo il fenomeno che avremo questa sera, e che ci permetterà di ammirare un cielo più buio del solito con stelle in maggiore evidenza, al netto delle condizioni meteo e dell'inquinamento luminoso nel luogo in cui ci troviamo. Nella serata del 19 agosto (il fenomeno è già avvenuto nella serata tra il 18 e il 19 agosto, e si ripeterà tra il 19 e il 20) l'osservazione sarà ancora più interessante, dal momento che saranno visibili le meteore Kappa Cignidi.

Ci sono altri casi più rari in cui avviene la Black Moon, per via della brevità del mese di febbraio. Ogni 19 anni non c'è una Luna Nuova a febbraio, mentre gennaio e marzo hanno due Lune Nuove. Stesso discorso con la Luna Piena assente a febbraio, in cui la luna è invisibile da alcune parti della Terra. Questi ultimi due fenomeni sono infatti soggetti al luogo in cui avviene l'osservazione: il primo avverrà a febbraio 2022 (non in Europa), il secondo nel 2037. La prossima Black Moon visibile dall'Italia sarà invece il 30 aprile 2022.