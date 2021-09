Axiom Space: la missione Ax-1 verso la ISS è programmata per il 21 Febbraio 2022

Axiom Space è una di quelle nuove realtà legate al mondo dello Spazio e in particolare al turismo spaziale. I suoi piani sono molto ambiziosi e prevedono di mettere in orbita, nei prossimi anni, una stazione spaziale privata. La prima fase però prevede di fornire un supporto a chiunque voglia andare nello Spazio (con il giusto portafoglio).

Per questo sono nate le missioni Ax e all'inizio del prossimo anno ci sarà la prima missione spaziale di questo ciclo, chiamata Ax-1. In queste ore è arrivata la conferma dalla NASA che il lancio avverrà verso la fine di Febbraio 2022 e porterà in orbita quattro persone. A differenza della missione Inspiration4, questa volta è previsto l'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale.

La missione Ax-1 di Axiom Space verso la ISS

La data del 21 Febbraio 2022 è stata scelta recentemente, secondo quanto riportato da Kathy Lueders (a capo del programma di voli spaziali con equipaggio umano della NASA). Questo permetterà a quattro persone di vivere un'esperienza unica e a tutte le società o agenzie coinvolte di poter incamerare alcuni milioni di dollari.

Non sono stati rivelati i prezzi che Axiom Space ha fissato per la missione Ax-1. È molto probabile che si tratti comunque di oltre 10 milioni di dollari per ogni singolo passeggero. Questo comprende anche l'addestramento alla Space Vehicle Mockup Facility della NASA a Houston e tutta l'esperienza in orbita, dal lancio all'atterraggio.

La missione comprenderà Michael López-Alegría, Larry Connor, Mark Pathy e Eytan Stibbe. Il primo è un astronauta della NASA che ha partecipato all'Expedition 14 e che sarà colui che gestirà parte delle operazioni tecniche. Connor è invece impegnato nell'edilizia e negli investimenti e sarà il terzo astronauta più anziano (avrà 77 anni nel 2022) ad andare nello Spazio dopo John Glenn e Wally Funk. Pathy è il CEO della società d’investimenti canadese Mavrik. Stibbe è invece un ex-pilota di caccia israeliano e sarà il secondo astronauta della sua nazione ad andare nello Spazio.