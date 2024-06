Avvistati oggetti luminosi in Sicilia e Campania: sembrava un UFO, ma è un razzo di SpaceX

Nella serata di ieri sono arrivate diverse segnalazioni a proposito di avvistamenti di oggetti luminosi nei cieli di Sicilia, Campania, ma anche Puglia e Malta. A quanto pare si tratta di un razzo di SpaceX per l'installazione di nuovi satelliti Starlink.

Ieri sera, 23 giugno, sono stati segnalati avvistamenti di oggetti luminosi, accompagnati da altre luci, nei cieli di Sicilia, Malta, Campania e Puglia. Il Centro meteorologico siciliano ha spiegato che si tratta del razzo vettore dei satelliti Starlink lanciato da SpaceX alle 19:15 da Cape Canaveral, Florida. Questi satelliti fanno parte del progetto di SpaceX per fornire internet satellitare globale a bassa latenza e il razzo, un Falcon 9 Block 5, è stato visibile durante il lancio e l'inserimento in orbita, e successivamente recuperato con successo. Inizialmente, l'oggetto è stato scambiato per un UFO, con segnalazioni da diverse località.

I satelliti Starlink sono una costellazione di satelliti progettata e costruita da SpaceX, l'azienda aerospaziale privata statunitense di proprietà di Elon Musk. L'obiettivo del progetto Starlink è di fornire servizi di internet satellitare globale a banda larga e bassa latenza. La rete è composta da migliaia di piccoli satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), a un'altitudine di circa 550 km. Questo permette di ridurre la latenza delle connessioni rispetto ai satelliti tradizionali che operano a quote molto più elevate.

SpaceX ha effettuato numerosi lanci di satelliti Starlink, utilizzando il razzo Falcon 9. Ogni lancio può trasportare decine di satelliti, permettendo una rapida espansione della rete. Per connettersi alla rete Starlink, gli utenti devono installare una parabola satellitare che comunica con i satelliti in orbita e pagare un abbonamento. La parabola è progettata per essere facile da installare e configurare.

Starlink ha iniziato a offrire servizi beta in alcune regioni e sta progressivamente espandendo la sua copertura globale. La rete è progettata per migliorare continuamente man mano che più satelliti vengono lanciati e messi in servizio. Con ogni probabilità, dunque, gli avvistamenti di ieri sera si ricollegano alla volontà di estendere la rete Starlink anche nel Sud Italia.