Addio al radiotelescopio di Arecibo: troppo gravi i danni, non sarà riparato

Nonostante la sua età (è operativo da 57 anni), il radiotelescopio di Arecibo avrebbe potuto ancora essere importante in termini di ricerca e scoperte scientifiche. Purtroppo i danni di Agosto e quelli di Novembre hanno minato la sua struttura a tal punto da non permetterne la riparazione. Si avvia quindi al "decommissionamento" del radiotelescopio e quindi al suo addio "dal palcoscenico della Scienza".

Il radiotelescopio di Arecibo non può essere riparato

Come scritto dopo la notizia del secondo danneggiamento, erano in corso valutazioni sulle possibili riparazioni da eseguire sul radiotelescopio. Ora la National Science Foundation (NSF) statunitense ha determinato che non sarà possibile riparare la struttura e che il rischio per le persone è troppo alto.

Ci sarà quindi uno "smantellamento controllato" del radiotelescopio di Arecibo nel corso dei prossimi mesi. La Scienza e l'umanità perde quindi un'importante risorsa per la radioastronomia e la ricerca. Il danno del 6 Novembre 2020 è stato purtroppo fatale al progetto. Il rischio è troppo elevato e i cavi danneggiati non assicurano più che tutta la struttura non possa crollare rovinosamente al suolo. Questo significherebbe mettere a rischio vite umane, un rischio insostenibile.

Alexander N. Cartwright (presidente UCF) ha dichiarato "anche se questo risultato non è quello per cui stavamo lavorando, e siamo scoraggiati nel vedere una risorsa scientifica così importante decommissionata, la sicurezza è la nostra priorità assoluta. In un momento in cui l'interesse del pubblico e la curiosità scientifica per lo Spazio e i cieli si sono nuovamente intensificati, resta ancora molto da capire sui dati acquisiti da Arecibo. Nonostante questa deludente battuta d'arresto, rimaniamo impegnati nella missione scientifica ad Arecibo e nella comunità locale". Tre diverse squadre tecniche hanno analizzato le varie possibilità e altre due ne hanno rivalutato i risultati, ma tutte hanno concluso che smantellarlo è l'unica operazione sicura da compiere.

Una possibile seconda vita per Arecibo

Secondo quanto si legge nel comunicato, UCF e NSF lavoreranno per implementare i piani di smantellamento che inizieranno tra diverse settimane. Saranno abbattute la cupola e la piattaforma sospesa mentre le altre parti non danneggiate o pericolanti saranno salvaguardate per "un uso futuro".

Anche se buona parte della struttura del radiotelescopio di Arecibo sarà dismessa rimarranno la parte dedicata al LIDAR, il centro visitatori e la sottostazione di ricerca meteorologica. Ricordiamo che questo telescopio non era solo "oggetto di Scienza" ma anche parte della cultura popolare. Presente in un film di James Bond, nella serie di X-Files e anche nei videogiochi. Ogni anno accoglieva bambini e visitatori da tutto il Mondo.

Grazie a un accordo con Microsoft per sfruttare i servizi Azure, sarà comunque possibile accedere ai 12 petabyte di dati raccolti nel mezzo secolo di attività. Questo permetterà comunque di aiutare la comunità scientifica. Insomma, non tutto è perduto, ma rimane un grande vuoto per la Scienza.