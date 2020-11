Un altro cavo ha danneggiato, ancora, il radiotelescopio di Arecibo

Come se non fosse bastato il primo danno avvenuto in Agosto, il radiotelescopio di Arecibo ha subito un secondo danneggiamento a causa di un secondo cavo che si è staccato e ha colpito la struttura. La compromissione è quindi ulteriormente aggravata rendendo più complessi e costosi gli interventi di riparazione.

Immagine dell'incidente di Agosto 2020

Altri problemi per il radiotelescopio di Arecibo

Uno dei cavi principali della struttura si è staccato nella serata del 6 Novembre 2020, secondo quanto riportato dall'Università della Florida Centrale. Come hanno precisato le persone che si trovano sul luogo, il guasto è stato causato in maniera diversa rispetto a quello di Agosto.

Infatti in precedenza si trattava di un cavo ausiliario che si era sganciato dai supporti a causa del terremoto avvenuto in quelle ore. In questo caso invece, il cavo si è rotto cadendo rovinosamente sulla parabola riflettente del radiotelescopio di Arecibo. Questo ovviamente ha provocato ulteriori danni sia alla parabola stessa che ad altri cavi.

Fortunatamente nessuna delle persone che si trovavano in zona è stata ferita. Ora però il radiotelescopio è accessibile solo al personale strettamente necessario perché potrebbero esserci nuovi cedimenti (la struttura è in fase stabilizzazione). Non ci sono informazioni sulle cause di questo nuovo problema al radiotelescopio di Arecibo ma una delle possibilità è che il maggiore carico sulle strutture rimanenti abbia causato l'ulteriore aggravarsi della situazione.

Francisco Cordova (direttore dell'osservatorio) ha dichiarato "siamo stati attenti nella nostra valutazione e abbiamo dato priorità alla sicurezza nella pianificazione delle riparazioni che avrebbero dovuto iniziare martedì. [...] Questo non va bene, ma restiamo impegnati a riportare la struttura online. È uno strumento troppo importante per il progresso della scienza".

Gli esperti intervenuti sul luogo stavano completando le valutazioni (anche con telecamere e droni) necessarie per permettere di riportare il radiotelescopio in funzione. I prossimi passaggi saranno quindi dei lavori temporanei che precederanno quelli definitivi nei prossimi mesi.