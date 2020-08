Il radiotelescopio di Arecibo danneggiato da un cavo, i danni sono ancora da quantificare

Il fatto è accaduto circa una settimana fa ma il suo impatto potrebbe perdurare per qualche mese. L'iconico radiotelescopio di Arecibo ha subito un danno dovuto a un cavo ausiliario che si è staccato colpendo la piattaforma che si trova sopra la parabola (di 300 metri).

Successivamente il cavo ha poi divelto parte dei pannelli riflettori del radiotelescopio creando un danno stimato in 30 metri di lunghezza. Secondo quanto riportato, sono stati danneggiati 250 pannelli riflettenti del radiotelescopio di Arecibo, oltre ad altri cavi accessori.

Ancora nessun "colpevole" per il danno al radiotelescopio

La motivazione del danno non è ancora chiara. Infatti i cavi come quello che si è staccato dovrebbero avere una durata minima di altri 15 anni. Una rottura del cavo sarebbe quindi avvenuta molto prima del tempo utile.

Nella sfortuna, c'è da considerare che al momento del danno il radiotelescopio di Arecibo era chiuso e quindi non era presente personale. Dunque non ci sono stati danni a persone. Attualmente non è chiaro per quanto tempo la struttura rimarrà ferma né quale sarà il costo della riparazione. I responsabili sono fiduciosi, del resto nella zona si abbatté anche l'uragano Maria (2018) e un terremoto all'inizio del 2020.

Ricordiamo che il radiotelescopio di Arecibo è stato per molto tempo il radiotelescopio a singola parabola più grande del Mondo (superato dal radiotelescopio cinese FAST). Inoltre il suo nome è legato a nomi illustri come Carl Sagan (Contact), i suoi dati sono stati utilizzati in progetti come SETI@home e il radiotelescopio viene utilizzato come base per la mappa Rogue Trasmission in Battlefield 4.