3D4Brass: la prima stampante 3D per ottone parla italiano

Il mondo della stampa 3D è un segmento che in cui ha trovato grande spazio la proverbiale creatività italiana. La storia di 3D4Mec appartiene sicuramente ai casi di successo dell'universo dell'additive manufacturing: circa un anno fa avevamo incontrato il fondatore dell'azienda, Ivano Corsini, in occasione del lancio di 3D4Steel, una stampante 3D per metalli, prodotta su commissione con le specifiche richieste del cliente, in grado quindi di usare, dopo opportuna caratterizzazione, tutte le polveri di acciaio non reattive presenti sul mercato.

3D4Brass: la stampante 3D per l'ottone

Proprio da una richiesta di un cliente nasce 3D4BRASS, progetto simile ma dedicato in modo specifico all'ottone, una prima mondiale. 3D4Mec ha infatti realizzato la prima stampante 3D Powder Bed Fusion specializzata nel processo di tutte le leghe d'ottone con percentuale di zinco inferiore al 45%.

La nuova stampante è nata dall'esigenza di Rubinetterie Bresciane Bonomi, azienda Leader nella produzione di rubinetterie e raccorderia, di creare velocemente componenti funzionali per la validazione di preserie. La sfida era quella di verificarne la fattibilità e riuscire a produrre i primi componenti in ottone tramite manifattura additiva, una sfida che si può definire vinta.

3D4BRASS produce il componente strato dopo strato, andando a consolidare il materiale (polveri metalliche) solo nei punti strategici, senza spreco e con una risoluzione in Z di 50 μm. Stampato il componente, non resta che rimuoverlo dai supporti e applicare le opportune post lavorazioni, come la pallinatura o altri trattamenti, per ottenere componenti perfettamente funzionanti e pronti per essere montati in macchina per eventuali filettature e altre lavorazioni, a cui vanno incontro anche i getti prodotti con le tecnologie di fusione tradizionali.

La tecnologia 3D4BRASS si adatta alla produzione di piccoli lotti e preserie e vuole diventare l'arma in più dei produttori di minuteria, gioielleria, rubinetteria, valvolame e di tutte le aziende che devono produrre oggetti di precisione e che attualmente sfruttano tecnologie di fusione con stampi o lavorazioni dal pieno.

La stampante 3D4BRASS sarà disponibile sul mercato a partire dal Q3 2021 e richiederà un investimento di circa 400.000 euro.