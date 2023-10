Per il Prime Day 2 ottimi portatili gaming con GeForce RTX 4060 a 1.099

Per partecipare al Prime Day occorre sottoscrivere l'abbonamento Amazon Prime o attivare il periodo di prova , mentre qui trovate il resoconto con tutte le offerte migliori del Prime Day (aggiornamenti continui).

Se siete interessati a un portatile molto potente, queste sono tra le offerte in assoluto migliori del Prime Day . Come sanno gli appassionati, ASUS TUF è uno dei marchi migliori in assoluto nel rapporto prezzo/prestazioni/qualità, e si conferma anche in questo caso offrendo specifiche molto interessanti e componenti di ultima generazione.

Normalmente questi due portatili costano rispettivamente 1349 e 1399€ . E Naturalmente l'aspetto più interessante dell'offerta riguarda la presenza della scheda video GeForce RTX 4060 in entrambi. L'ASUS TUF sfoggia anche il processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512GB, con Windows 11 Home pre-installato.

Su MSI Thin GF63 troviamo Intel Core i7-12650H e specifiche molto simili. Così come i due portatili non differiscono di molto neanche per lo schermo, che in entrambi i casi è da 15,6 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz.