Occhio a questi 3 computer portatili gaming HP Victus e Lenovo LOQ: con GeForce RTX 4060 a 1.099 e con 4050 a 809

Quello con la GeForce RTX 4050 vede oggi un calo di prezzo notevole. Ad ogni modo, entrambi sono i migliori nel rapporto prestazioni/prezzo fra tutti i portatili in offerta ora su Amazon.

In collaborazione con Amazon

Guarda tutte le super offerte di oggi su Amazon, selezionate ad una ad una!

Ci sono tanti portatili in offerta ora su Amazon. Ma, dopo un'attenta selezione, vi possiamo dire che questi due HP Victus sono i più convenienti nel rapporto prezzo/prestazioni . Il primo con GeForce RTX 4060 e processore Intel Core i5-13500H 12 core, 16 thread e velocità fino a 4,7GHz con 18MB di cache L3 rappresenta un gran bell'affare al prezzo di 1099€ . Ma anche il secondo è molto interessante: abbiamo gridato al miracolo quando era sceso a 949€, figuriamoci adesso che scende ulteriormente rispetto al precedente minimo di altri 140€!

Il primo di questi due HP Victus dispone anche di un ottimo schermo da 16,1 pollici FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia IPS, insieme a 16 GB di RAM e SSD veloce da 512 GB. In entrambi i casi abbiamo il supporto al Wi-Fi 6E, utilissimo per sfruttare le connessioni a internet di recente generazione, e Windows 11 preinstallato.

Anche il secondo HP Victus - quello più economico - ha 16 GB di RAM, ed eccede la prima configurazione nell'SSD, da ben 1 TB. In questo caso troviamo il processore Intel Core i5-12500H 12 core, 16 thread, la GeForce RTX 4050 e uno schermo da 15,6 pollici FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La differenza più importante, quindi, riguarda la scheda video, ma la differenza di prezzo fra i due si sta allargando. Inoltre, la diagonale dello schermo del primo PC è maggiore.

In alternativa, valutate questo altrettanto interessante Lenovo LOQ che, quando è stato in offerta, è costato 1.149€ . Anch'esso con GeForce RTX 4060 e con processore Intel Core i5-13500H con 12 core e 16 thread. Il sistema di ventole potente con ventole sottili e il sistema di gestione termica Legion Coldfront 4.0 garantiscono che il laptop rimanga fresco e silenzioso anche durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, con una durata della batteria estesa fino a circa 5 ore e il supporto RapidCharge, è possibile caricare il laptop in tempi brevissimi. Ci sono poi 16GB di RAM e SSD super veloce, da 512GB!

Il laptop vanta uno schermo da gaming FullHD 1920x1080 pixel da 15,6 pollici con frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz, precisione del colore sRGB al 100% e tecnologia OverDrive. Con tempi di risposta incredibili e supporto per Dolby Vision, certificazione TÜV Rheinland di bassa emissione di luce blu e NVIDIA G-Sync, ogni dettaglio è reso in modo nitido e chiaro, offrendo un'esperienza visiva immersiva.

Lo chassis in alluminio e magnesio con il logo LOQ conferisce al laptop un design aggressivo ed elegante, che non passa inosservato. Leggero e facilmente trasportatile (2,4 Kg), ma incredibilmente resistente, questo laptop è stato progettato per colpire visivamente e convincere sul piano delle prestazioni.