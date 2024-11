Ecco un computer portatile gaming con configurazione super e GeForce RTX 4070 di molto scontato per il Black Friday, solo 1.299

In collaborazione con Amazon

Chi è alla ricerca di un PC gaming non potrà che apprezzare i forti sconti di questa Settimana del Black Friday Amazon in cui si fanno affari d'oro! Ci sono PC portatili gaming di ogni tipo, anche quelli TOP scontati di centinaia di Euro, ma questo in particolare è speciale

21 Novembre 2024

offerte

Amazon

sconti

MSI

NVIDIA

GeForce

RTX

pubblicata il, allenel canale Portatili