ASUS ROG: disponibili in Italia i tre nuovi portatili con GeForce RTX 4090

ASUS ROG annuncia la disponibilità dei nuovi portatili con configurazione corazzata inizialmente presentati al CES 2023. ASUS ROG Strix Scar 18 (G834) è la soluzione con maggiore potenza di calcolo, ma anche più pesante e con il maggiore ingombro. Offre il massimo delle prestazioni possibili su un portatile con CPU fino a Intel Core i9-13980HX di 13a generazione, display Nebula QHD da 18 o da 16 pollici, GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX serie 4090 con Advanced Optimus. Questo portatile, come gli altri due di cui parleremo, arriva in Italia con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate inclusi nel prezzo.

Xbox Game Pass Ultimate è il catalogo di giochi di Microsoft presente sia per PC che per console che offre centinaia di titoli di grande qualità che mettono d’accordo tutti i gusti. Consente di giocare a titoli come Microsoft Flight Simulator o Forza Horizon 5 e provare, inoltre, le nuove esclusive al giorno del lancio in arrivo come Minecraft Lengends, disponibile dal 18 aprile, oppure Redfall, lo sparatutto vampiresco in arrivo il 2 maggio.

ASUS ROG Strix Scar

I modelli da 16 e 18 pollici di ASUS ROG Strix Scar sono dotati di processori con 24 core e 32 thread, mentre il display da 18 pollici è in formato 16:10, con frequenza di aggiornamento da 240Hz/3ms, ed è certificato PANTONE e assicura il 100% di copertura della gamma DCI-P3. Il display supporta anche Dolby Vision HDR e NVIDIA G-SYNC.

Con NVIDIA Advanced Optimus, il laptop può inoltre instradare automaticamente i fotogrammi dalla GPU discreta direttamente al display utilizzando un MUX switch, bypassando la grafica integrata. Questo percorso migliora le prestazioni del 5-10% rispetto alle macchine senza MUX Switch, evitando all’utente di dover dare il comando manualmente. Questa commutazione automatica preserva anche la durata della batteria della macchina, in quanto può passare dinamicamente dalla GPU discreta ad alta potenza alla GPU integrata a bassa potenza.

ASUS ROG Strix Scar

Il portatile sfrutta anche lo standard DDR5, mentre l'unità SSD PCIE Gen4 inclusa è configurata in RAID 0. Sopra alla CPU è applicato il metallo liquido Conductonaut, mentre le altre soluzioni di dissipazione del calore prevedono prese d'aria a tutto tondo sul case, un nuovo dissipatore a tutta larghezza e alette di rame ancora più vicine alle bocchette di scarico. Per quanto riguarda il dissipatore, è costruito in tre sezioni diverse, che circondano la scheda madre con alette densamente impacchettate. A completare il quadro, troviamo sette heatpipe e tre ventole (contro le due dei modelli precedenti) che aiutano a mantenere fresche la GPU e la VRAM.

ASUS ROG Strix Scar 18 è dotato di surround virtuale Dolby Atmos, mentre la cancellazione del rumore alimentata dall'IA filtra il rumore di fondo sia per le comunicazioni in entrata sia per quelle in uscita. Inoltre, il nuovo laptop da gaming monta una batteria da 64 Wh o 90 Wh, oltre a una ricarica Type-C da 100 W per l'utilizzo in mobilità. La connettività WiFi 6E e la porta Ethernet forniscono una rete all'avanguardia per un ritardo minimo su reti cablate e wireless compatibili.

ASUS ROG Strix Scar

L'illuminazione RGB per ciascun tasto compatibile con Aura Sync è presente sulla tastiera e sulla barra luminosa, mentre gli armor cap sono personalizzabili. ROG Strix Scar 18 è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.199€.

Passando a ROG Zephyrus M16 (2023), è invece una soluzione che predilige l'estetica e la trasportabilità, con un peso decisamente ridotto in funzione della potenza di calcolo del portatile. Questo portatile è dotato di un display Anime Matrix con 18.710 fori lavorati di precisione sul coperchio della macchina. Per il 2023 ASUS sta inoltre lanciando un nuovo colore nero opaco con finitura overfiring che contribuisce a completare il look stealth ed è resistente alle impronte digitali. Non mancano quattro pannelli laterali lucidi e una targhetta olografica.

ROG Zephyrus M16 (2023)

ASUS ROG Zephyrus M16 integra il processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop e un MUX Switch dedicato, NVIDIA Advanced Optimus e il supporto G-SYNC. Il composto termico in metallo liquido Thermal Grizzly e il modulo termico Tri-Fan, inoltre, conferiscono a questo portatile la capacità di rimanere completamente silenzioso con la tecnologia di raffreddamento ambientale a 0dB.

ROG Zephyrus M16 (2023)

Il portatile, inoltre, è equipaggiato con un pannello Mini LED da 16 pollici con rapporto d'aspetto di 16:10 con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una copertura DCI-P3 del 100% e una luminosità di picco di 1100 nit. Con la risoluzione QHD, abbiamo rapporto schermo/corpo del 92% per questo portatile, un dato sicuramente notevole.

Il peso del computer è inferiore ai 2,1 Kg e lo spessore non supera i 20 mm: si tratta, ancora, di parametri assolutamente sbalorditivi per un sistema del genere. Per quanto riguarda la batteria, troviamo una soluzione da 90Wh, mentre il supporto alla ricarica rapida permette di portare ASUS ROG Zephyrus M16 da 0 a 50% in 30 minuti. Anche in questo caso troviamo gli standard Wi-Fi 6E e PCIe 4.0 per quanto riguarda la connessione wireless e lo storage. Non manca, inoltre, un secondo slot per SSD M.2 supporta PCIe 4.0 e RAID 0, mentre la memoria SO-DIMM opera a una velocità di clock di 4800 MHz e può essere espansa fino a 32 GB.

ROG Zephyrus M16 (2023)

Viene supportata anche la tecnologia Dolby Atmos, con doppi tweeter e doppi woofer, con array di microfoni 3D, cancellazione del rumore AI bidirezionale e un'ampia gamma di porte I/O tra cui Thunderbolt 4 con DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0, insieme a due porte USB 3.2 Type-A per mouse da gaming, gamepad e altri accessori. È possibile gestire monitor 4K ad alta frequenza di aggiornamento o fino a 8K 60Hz con una porta HDMI 2.1 dedicata. Lo slot microSD semplifica la ripresa, l'editing e l'elaborazione di immagini e video di grandi dimensioni ovunque. ASUS ROG Zephyrus M16 è già disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.499€.

Infine, abbiamo ROG Zephyrus Duo 16 (2023), il nuovo arrivato della serie di portatili ROG che vanta l'iconico secondo schermo, il quale permette di gestire una seconda serie di app rispetto allo schermo principale, come Armoury Crate, il punto di riferimento degli hardware ASUS che traccia il funzionamento di ogni componente del sistema in maniera precisa e puntuale.

ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Con il solo movimento di apertura del laptop, lo schermo, grazie a una cerniera progettata appositamente, scivola indietro fino a posizionarsi a filo con il display principale. Inoltre, il nuovo Gorilla Glass DXC riduce i riflessi superficiali e ne aumenta la solidità di oltre il 40% per una migliore resistenza ai graffi. La riduzione dei riflessi consente di impostare una luminosità più bassa, anche quando si utilizza in ambienti esterni e luminosi.

ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

La nuova macchina ROG monta un processore AMD Ryzen 9 7945HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, con sistema di raffreddamento avanzato come per i modelli precedenti. In particolare, Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly è utilizzato esclusivamente da ROG, e si tratta di un composto di indio e gallio che offre il più alto trasferimento termico disponibile su un laptop. Il sistema di raffreddamento è silenzioso, e con la modalità Silent vengono spente tutte le ventole durante le attività quotidiane dissipando passivamente il calore. Quando le temperature di CPU e GPU aumentano, le ventole si riaccendono automaticamente.

ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Il design del nuovo laptop è fedele al classico design ROG, con un grande taglio iridescente sul coperchio che divide in due lo chassis, insieme al logo. ROG Zephyrus Duo 16 presenta una colorazione Off-Black, riducendo al minimo la possibilità di lasciare impronte sul laptop. Il nuovo Duo ha sei altoparlanti con doppio woofer, mentre il supporto Dolby Atmos è in grado di ricreare un palcoscenico virtuale a 5.1.2 canali. Il laptop ha tre microfoni, e cancellazione del rumore AI a due vie che filtra l’audio in entrata e in uscita.

ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

La tecnologia NumberPad permette di trasformare il trackpad in un tastierino numerico, per massimizzare lo spazio sulla tastiera. La corsa dei tasti del nuovo Zephyrus è di 1,7 mm, e rende l’esperienza di digitazione comoda. A queste caratteristiche, si aggiungono la webcam IR da 1080p con il supporto di Windows Hello e fino a 4TB tramite SSD PCIe 4.0 in RAID 0 e 64GB di RAM DDR5 a 4800MHz.

ROG Zephyrus Duo 16 ha una coppia di porte USB 3.2 Gen Tipo-C che offre DisplayPort 1.4a, con supporto per l'alimentazione su una e G-Sync sull'altra. Abbiamo altre due porte USB 3.2 Gen 2, oltre al supporto HDMI 2.1 per uno schermo esterno, una porta ethernet 2.5G, un lettore di schede microSD dedicato e un jack audio combinato. ROG Zephyrus Duo 16 è disponibile su ASUS eshop al prezzo consigliato al pubblico di 4.999€.