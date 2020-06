Razer Ornata V2: la tastiera con Mecha-Membrane si aggiorna

Razer Ornata V2 ripropone gli switch Mecha-Membrane che avevamo già visto sul primo modello, coniugando nuovi controlli multimediali, con rotella digitale multifunzione e tre tasti dedicati. Salto di traccia, riproduzione e pausa e controllo del volume sono ora disponibili in un'unica area, il tutto programmabile tramite Razer Synapse 3.

Parliamo di una tastiera ibrida, capace di combinare il contatto morbido tipico dei tasti a membrana, con il feedback tattile e il click caratteristici invece dei tasti meccanici. Questo è possibile grazie alle proprietà degli switch, simili agli switch delle tastiere meccaniche ma con alcune caratteristiche dei tasti delle tastiere a membrana. Si formano, infatti, di una cupola in gomma al posto del tradizionale sistema a molla che troviamo negli switch puramente meccanici. La cupola riporta in posizione il pulsante dopo la pressione restituendo una sensazione simile a quella di una tastiera meccanica.

Ornata V2 dispone di un comodo poggia-polsi in similpelle, collegato magneticamente alla parte anteriore della tastiera. Con tasti programmabili tramite Razer Synapse 3 è possibile assegnare macro, associazioni di tasti e creare profili personalizzati. Non mancano diverse integrazioni in-game con oltre 100 titoli di gioco, tra cui Apex Legends, Fortnite, Warframe e altri ancora. Grazie al supporto della tecnologia Chroma, la tastiera si illumina in maniera diversa a seconda di ciò che accade nel gioco. Nel caso di Overwatch, ad esempio, i colori giallo e blu si alterneranno quando Mercy userà la sua abilità di cura, mentre le abilità di Lucio coloreranno i tasti di verde e giallo.

I tasti, infatti, sono retroilluminati individualmente e sono a media altezza, per azionamenti più veloci. Razer Ornata V2 è progettata con scanalature che consentono di ripiegare ordinatamente il suo cavo e di indirizzarlo in tre differenti direzioni. Viene descritta come una tastiera adatta al gioco, al lavoro e all'ufficio, con digitazione morbida ma decisa, controlli multimediali dedicati e numerose opzioni di personalizzazione programmabili per il gaming. È già disponibile all'acquisto.