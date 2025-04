Razer lancia il nuovo Pro Click V2 Vertical Edition, mouse ergonomico per produttività e gaming

Razer ha annunciato il Pro Click V2 Vertical Edition, il suo primo mouse wireless ergonomico verticale, pensato per offrire comfort durante le lunghe sessioni di lavoro o gioco, senza rinunciare a prestazioni di alto livello. Si affianca al modello standard Pro Click V2 (109,99€), arricchendo così la proposta dell'azienda dedicata alla produttività con tecnologie mutuate dal mondo gaming.

Il Razer Pro Click V2 Vertical Edition adotta un design inclinato a 71,7°, studiato per favorire una presa naturale simile alla stretta di mano, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. La presenza di un'ampia base di supporto aiuta a mantenere il polso in posizione elevata, riducendo l'attrito sulla superficie di appoggio. Il mouse è dotato di sei pulsanti, progettati per essere facilmente accessibili senza alterare la postura della mano.

Sul fronte tecnico, il Pro Click V2 Vertical Edition integra il sensore ottico Razer Focus Pro da 30.000 DPI, capace di tracciare il movimento con precisione anche su superfici di vetro. Supporta una velocità massima di 550 IPS e un'accelerazione di 40G. Gli switch meccanici garantiscono una durata stimata di 60 milioni di clic, mentre i piedini 100% in PTFE assicurano uno scorrimento fluido.

Un'ulteriore caratteristica è rappresentata dal supporto alla nuova funzionalità Razer AI Prompt Master, accessibile tramite un tasto dedicato. Questa tecnologia consente di interagire rapidamente con servizi di intelligenza artificiale come ChatGPT e Microsoft Copilot, permettendo operazioni come la riscrittura di testi, la sintesi di contenuti o la creazione di bozze di email senza interrompere il flusso di lavoro. Tramite Razer Synapse 4 è possibile configurare macro IA, salvare comandi rapidi e personalizzare le assegnazioni per ogni applicazione.

L'illuminazione è un altro elemento distintivo: il mouse offre 18 zone di illuminazione RGB con effetto underglow completo, personalizzabili tramite il sistema Razer Chroma RGB. Gli effetti possono essere sincronizzati con altri dispositivi compatibili e integrati con oltre 300 titoli supportati tramite Chroma Workshop.

Dal punto di vista della connettività, il Pro Click V2 Vertical Edition supporta la connessione wireless Razer HyperSpeed a 2,4 GHz, il Bluetooth fino a tre dispositivi e il collegamento via cavo USB-C. La funzione di multi-device a 5 vie consente di gestire diversi dispositivi passando da uno all'altro con la semplice pressione di un tasto.

L'autonomia rappresenta un altro punto di forza: il mouse è in grado di funzionare fino a sei mesi in condizioni di utilizzo standard. È disponibile anche la ricarica rapida tramite cavo USB-C, che consente di ottenere fino a 2-3 giorni di utilizzo con soli cinque minuti di ricarica. Il sistema Smart Dimming aiuta a prolungare ulteriormente la durata della batteria, riducendo l'intensità dell'illuminazione quando il mouse non è in uso.

Le dimensioni del Razer Pro Click V2 Vertical Edition sono pari a 111 mm di lunghezza, 88 mm di larghezza e 79 mm di altezza, per un peso di circa 150 grammi. È pensato per utenti destrorsi. Il Razer Pro Click V2 Vertical Edition è disponibile al prezzo di 129,99 euro.