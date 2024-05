Questi 3 Router ASUS hanno prezzi speciali su Amazon: dalla fascia media ai più performanti per i giocatori

ASUS RT-AX58U è un Router Wi-Fi 6 di fascia media adatto per l'uso domestico generale. Il GT-AX11000 PRO, invece, è orientato verso i giocatori, con funzionalità tri-band e opzioni di gestione avanzate. Il GT-AXE16000 è il top di gamma con supporto Wi-Fi 6E, offrendo la massima velocità, connettività e caratteristiche avanzate per utenti che necessitano delle migliori prestazioni possibili.

Tutti e tre sono ora venduti a prezzi molto interessanti . RT-AX58U è un Dual-band (2.4GHz e 5GHz), GT-AX11000 PRO un Tri-band (2.4GHz, 5GHz-1, 5GHz-2) e GT-AXE16000 un Quad-band, che permette di connettersi anche sulla rete con banda 6GHz più performante (2.4GHz, 5GHz-1, 5GHz-2, 6GHz). Differenze importanti riguardano anche le porte di connessione con RT-AX58U che mette a disposizione Porte Gigabit e una porta USB 3.1, GT-AX11000 PRO con una Porta 2.5G, 4 Gigabit e due porte USB 3.1, e GT-AXE16000 con Porte 10G, 2.5G, Gigabit e due porte USB 3.1.

Per quanto riguarda le velocità di trasferimento, RT-AX58U arriva a una velocità massima teorica fino a 3000 Mbps, GT-AX11000 PRO fino a 11000 Mbps e GT-AXE16000 fino a 16000 Mbps. Questi numeri equivalgono a dire che le soluzioni ROG Rapture più performanti sono indirizzate ai giocatori, che necessitano di stabilità e velocità della connessione, anche in presenza di tanti dispositivi connessi contemporaneamente. ASUS RT-AX58U è comunque un ottimo Router, più adeguato per le operazioni di connettività basilari, assolutamente sufficiente per chi non ha esigenze di gioco particolari.