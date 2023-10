Prime Day 2023, tantissimi monitor in offerta: Dell 24'' 165 Hz a 133 ma sconti per tutte le fasce di prezzo

Per partecipare al Prime Day occorre sottoscrivere l'abbonamento Amazon Prime o attivare il periodo di prova , mentre qui trovate il resoconto con tutte le offerte migliori del Prime Day (aggiornamenti continui).

Questo prezzo è veramente fenomenale e il monitor Dell di cui vi parliamo il migliore in assoluto nel rapporto specifiche/prezzo. Attenzione, però : non è un 240 Hz come erroneamente indicato da Amazon, ma un 165 Hz. Per il resto troviamo specifiche veramente molto interessanti, pannello IPS, diagonale da 24,5 pollici, risoluzione FHD. Ottimo per i giocatori con tempo di risposta di un solo millesimo di secondo e supporto a NVIDIA G-SYNC.

Monitor a meno di 100 euro

Se volete spendere pochissimo , ma comunque disporre di pannelli di ottima qualità, ecco le migliori offerte sotto i 100 euro.

Questo è quello a risoluzione 4K che costa meno.

Samsung Odyssey

I Samsung Odyssey sono sempre una garanzia per i giocatori, e i ribassi oggi sono notevoli. Tantissimi gli Odyssey in offerta per il Prime Day: queste 3, secondo noi, le offerte imperdibili.

Se dobbiamo indicare un altro marchio di assoluta qualità a parte Odyssey, sicuramente parleremmo di BenQ Mobiuz, e questo 165hz, 1ms ora costa molto meno rispetto al solito. Ma anche questo LG UltraGear 24 pollici a 129,99€ è molto interessante.

Le altre offerte sui monitor interessanti

Ecco una selezione di tutte le offerte sui monitor da gioco: molti di questi ribassi sono realmente notevoli! Samsung Odyssey ma anche ASUS ROG, MSI, ASUS TUF, BenQ Mobiuz, Corsair Xeneon e altri marchi di prima fascia tra le offerte.