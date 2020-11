Preoccupati dal mancato supporto alla risoluzione QHD su PlayStation 5? MSI ha una soluzione

Se avete seguito le news degli ultimi giorni saprete che PlayStation 5 non supporta i monitor con risoluzione 1440p QHD. Li riconosce come monitor 1080p e procede successivamente all'upscaling alla risoluzione nativa del monitor, con conseguente deterioramento della qualità dell'immagine. Con un numero sempre maggiore di utenti che giocano su console con il monitor piuttosto che con il televisore, attirati oltretutto dal supporto al maggiore refresh rate che le nuove console portano in dote, questa è una limitazione che in qualche modo va superata. A tal proposito consultate la nostra guida sui migliori Monitor gaming.

La soluzione di MSI è la Modalità Console

La soluzione di MSI risponde al nome di "Modalità Console". Ovvero, con questa modalità abilitata il monitor accetta automaticamente il segnale a 4K per poi procedere a un downscaling. Se portare un'immagine da 1080p a 1440p comporta un degrado della qualità, infatti, fare il percorso inverso da 4K a 1440p aumenta la qualità dell'immagine.

La Modalità Console, inoltre, supporta contemporaneamente anche l'HDR. Di seguito la lista dei monitor MSI che supportano la Modalità Console.

Tra questi, anche il nuovo MPG ARTYMIS 343CQR con raggio di curvatura di 1000R, con supporto alla risoluzione 4K 3440 x1440 pixel, tempo di risposta di 1 ms, HDR400 e completo supporto alle nuove schede video della serie NVIDIA GeForce RTX 30.